Doležal: Verejné obstarávanie na obchvat Šale vyhlási SSC tento mesiac

Šaľa 19. marca (TASR) - Verejné obstarávanie na obchvat mesta Šaľa by mala Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásiť ešte v mesiaci marec, oznámil minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). TASR o tom informoval hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.



"Už v najbližších dňoch vyhlási Slovenská správa ciest verejné obstarávanie na vybudovanie obchvatu mesta. Je to projekt, za ktorého realizáciu som sa angažoval. Obchvat bude mať dĺžku 11,8 kilometra a jeho súčasťou bude aj 705 metrov dlhý most cez rieku Váh," uviedol Doležal.



Mestom Šaľa prechádza denne viac ako 20.000 vozidiel, z toho takmer štvrtina sú nákladné autá. "Severný obchvat odľahčí mesto od tranzitu, ktorý vytvára najmä v popoludňajších hodinách rozsiahle zápchy. Projekt bude z prevažnej časti financovaný z eurofondov," doplnil Rudolf.