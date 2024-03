Dolinková: Martinskú biobanku by mali skolaudovať o mesiac

Martin 20. marca (TASR) - Biobanku pre nádorové a zriedkavé ochorenia v Martine, ktorá sa stane úložiskom biologických vzoriek pacientov z celého Slovenska, by mali skolaudovať o mesiac. V stredu v Martine o tom informovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Avizovala, že k otázke udržateľnosti projektu ich ešte čakajú ďalšie stretnutia.



Na 18-miliónový projekt čerpali peniaze z eurofondov. V tomto období sa rieši financovanie nákladov spojených s prevádzkou. Podľa riaditeľky martinskej biobanky Zuzany Dankovej ide o sumu zhruba 1,8 milióna eur ročne, a to iba v prípade fyzického uchovávania vzoriek. Ak by sa zvolila moderná dátová digitalizácia a generovanie veľkoobjemných dát, je potrebné sumu zvýšiť. Budovu už v súčasnosti prevádzkujú, chladia. Náklady znáša Jesseniova lekárska fakulta (JLF) Univerzity Komenského.



"Čo sa týka udržateľnosti tohto projektu, budeme mať k tomu ďalšie stretnutia. Potrebujem vedieť, koľko by to stálo peňazí, koľko ľudí je potrebných na udržanie celej takejto inštitúcie," skonštatovala v stredu pre médiá ministerka zdravotníctva. Zhodnotila, že projekt je slovenským unikátom.



Depozitáre biobanky poskytujú úložisko pre takmer 7,3 milióna vzoriek rôzneho typu. Technológie chladenia a riadenia budovy sú nastavené podľa prísnych bezpečnostných opatrení na ochranu vzoriek a aj pracovníkov. Danková podotkla, že by boli radi, keby mali čím skôr istotu v otázke financovania. Ubezpečila, že JLF je v tejto súvislosti pripravená uchádzať sa aj o projekty. "Nejaké rokovania prebiehajú, snažíme sa poskytnúť podklady, ktoré máme. Každý, kto videl túto budovu, vidí ten obrovský potenciál a bola by škoda, keby sme ho na Slovensku nevyužili," dodala.







Do budúcnosti sa počíta s postupným znižovaním závislosti biobanky od externých zdrojov a s nárastom vlastných výnosov.



Poslaním martinskej biobanky je podpora biomedicínskeho výskumu a vývoja precíznej medicíny prostredníctvom zberu a uchovávania biologických vzoriek, a to podľa medzinárodných noriem a štandardov. Uchovávanie a poskytovanie biologického materiálu na vedecký výskum, s rešpektom k všetkým právam darcov, prispeje k zlepšeniu kvality života budúcej generácie. Ide o prvú biobankovú sieť na Slovensku.