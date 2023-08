Dolná časť Kramárov v Novom Meste by mala byť prísnejšie regulovaná

Bratislava 22. augusta (TASR) - Dolná časť Kramárov v bratislavskom Novom Meste by mala byť v budúcnosti prísnejšie regulovaná. Mestská časť dostala v auguste súhlasné stanovisko od Okresného úradu (OÚ) Bratislava pre územný plán zóny Jelšova - Kramáre. Dokument ešte musia schváliť miestni poslanci. TASR informovali z miestneho úradu.



Zadanie územného plánu zóny bolo schválené už v apríli 2014, pre množstvo pripomienok, ktoré v roku 2017 podala verejnosť, mestská časť návrh upravila. Akceptované pripomienky boli zapracované, neakceptované boli s ich navrhovateľmi dorokované a vysvetlené. Vlani v marci poslala mestská časť finálny návrh na okresný úrad. Požiadala o preskúmanie územného plánu zóny (ÚPZ) a jeho obstarania. "V auguste sme dostali súhlasné stanovisko a územný plán zóny tak môžeme predložiť poslancom," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Schválenie dokumentu miestnym zastupiteľstvom prinesie do daného územia prísnejšie limity pre nové stavby alebo dostavby už existujúcich domov. Stavebníkom sa síce zjednodušia schvaľovacie konania, zároveň však pre nich budú platiť prísnejšie regulatívy. Presne zadefinovaný je počet podlaží, percento zastavanosti i percento zelene pre každý pozemok v riešenom území.



Oblasť ÚPZ Jelšová ulica - Kramáre je ohraničená Stromovou ulicou, pokračovaním Jaskového radu, južnou hranicou mestskej časti a areálom Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Ide o územie s rozlohou 15,5 hektára. Pre predmetné územie platila do 7. mája päťročná stavebná uzávera. Tú na jeseň 2018 vyhlásila mestská časť práve pre spracovávanie ÚPZ.