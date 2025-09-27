< sekcia Regióny
Európsky deň spolupráce v Dolenj Krupej ponúka kultúrny program
Technologickí nadšenci si môžu vyskúšať virtuálnu realitu, súčasťou podujatia bude i veľtrh projektov, ktorý ukáže konkrétne výsledky cezhraničnej spolupráce v regiónoch Slovenska, Česka a Rakúska.
Autor TASR
Dolná Krupá 27. septembra (TASR) - Kultúrny program, športové súťaže i workshopy ponúka Európsky deň spolupráce, ktorý sa v sobotu koná v kaštieli v Dolnej Krupej. Podujatie je organizované v rámci programov Interreg Slovensko - Česko a Interreg Slovensko - Rakúsko.
Ako uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, cieľom je ukázať, že cezhraničná spolupráca mení regióny k lepšiemu. „Programy Interreg prinášajú nové pracovné miesta, podporujú cestovný ruch, stavajú mosty aj medzi krajinami, búrajú hranice a otvárajú príležitosti na podnikanie a inovácie,“ uviedol minister Samuel Migaľ (nezávislý).
Európsky deň spolupráce priblíži návštevníkom kaštieľa benefity cezhraničnej spolupráce a úspešné projekty financované z fondov Európskej únie. Podujatie sa začalo slávnostným otvorením s účasťou zástupcov programov Interreg Slovensko - Česko a Slovensko - Rakúsko. Pre návštevníkov sú pripravené vystúpenia folklórnych súborov i dychovej hudby. Zúčastniť sa môžu tiež na viacerých tvorivých workshopoch a športových súťažiach pre deti.
Technologickí nadšenci si môžu vyskúšať virtuálnu realitu, súčasťou podujatia bude i veľtrh projektov, ktorý ukáže konkrétne výsledky cezhraničnej spolupráce v regiónoch Slovenska, Česka a Rakúska. „Európsky deň spolupráce ukáže, že spoločné riešenia, investície a nápady majú priamy dosah na kvalitu života obyvateľov v pohraničných regiónoch,“ doplnil Migaľ.
Ako uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, cieľom je ukázať, že cezhraničná spolupráca mení regióny k lepšiemu. „Programy Interreg prinášajú nové pracovné miesta, podporujú cestovný ruch, stavajú mosty aj medzi krajinami, búrajú hranice a otvárajú príležitosti na podnikanie a inovácie,“ uviedol minister Samuel Migaľ (nezávislý).
Európsky deň spolupráce priblíži návštevníkom kaštieľa benefity cezhraničnej spolupráce a úspešné projekty financované z fondov Európskej únie. Podujatie sa začalo slávnostným otvorením s účasťou zástupcov programov Interreg Slovensko - Česko a Slovensko - Rakúsko. Pre návštevníkov sú pripravené vystúpenia folklórnych súborov i dychovej hudby. Zúčastniť sa môžu tiež na viacerých tvorivých workshopoch a športových súťažiach pre deti.
Technologickí nadšenci si môžu vyskúšať virtuálnu realitu, súčasťou podujatia bude i veľtrh projektov, ktorý ukáže konkrétne výsledky cezhraničnej spolupráce v regiónoch Slovenska, Česka a Rakúska. „Európsky deň spolupráce ukáže, že spoločné riešenia, investície a nápady majú priamy dosah na kvalitu života obyvateľov v pohraničných regiónoch,“ doplnil Migaľ.