Lestivalu bude patriť počas víkendu kaštieľsky park v Dolnej Krupej

Dolná Krupá 23. júna (TASR) – Lestival - dvojdňový rodinný festival v areáli kaštieľa v Dolnej Krupej pri Trnave sa bude konať počas najbližšieho víkendu 25. a 26. júna. Návštevníkov prenesie do krajiny fantázie a rozprávok, informovala organizátorka Nikola Gergely.



Brány festivalu sa otvoria o 9.00 hodine. Návštevníci budú môcť stretnúť rozprávkové víly, chodiaci strom, ale aj spoznať jazerné kráľovstvo s riečnou pannou, v ktorom budú poletovať metrové ryby. Z detského pódia sa im ozvú víla Dúhalka a herec a spevák Dano Heriban. Netradičný zážitok prinesie Opera Slovenského národného divadla s ukážkou rozprávkovej opery Čert a Káča.



Program sa uskutoční na štyroch pódiách, kde budú rozprávkové a tanečné vystúpenia pre deti, besedy, cvičenia a ďalšie akcie. "Novinkou je pódium s názvom Tri zlaté hrušky, venované deťom do troch rokov. V tichšej časti parku si najmenší návštevníci môžu oddýchnuť v drevených postieľkach, hojdacích sieťach či v stanoch. Pre tých, ktorí sa rozhodli prísť na oba festivalové dni, máme opäť pripravené stanové mestečko U 12-tich mesiačikov, kde môžu pohodlne prespať," doplnila Gergely.



Sobotný večer bude patriť speváčke Márie Čírovej a kapelám Desmod a Billy Barman. Krátko pred 21.00 h zaznie Sonáta mesačného svitu Ludwiga van Beethovena, ktorý býval hosťom pánov v Dolnej Krupej. Počas nej sa rozsvietia všetky dominanty parku a po ňom bude svetielkový sprievod na čele s fakírkou a bubeníkmi. V nedeľu popoludní návštevníci uvidia vystúpenia Dominiky Mirgovej, skupiny Morena Band a Orchestra Jeana Valjeana.



V rámci festivalu sa uskutočnia v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism aj prehliadky Výprava s kráľom po historickom parku. "Náš sprievodca porozpráva o histórii parku, o grófských rodinách Brunsvikovcov a Chotekovcov. Druhá prehliadka záujemcov prevedie obcou Dolná Krupá, kde im sprievodca predstaví jej sedem divov," uviedol Prostinák.



Počas Lestivalu bude premávať pravidelná kyvadlová doprava z Trnavy. Lestibusy budú vyrážať od 9.00 do 12.00 h každú polhodinu z trnavskej železničnej stanice so zastávkou na Hlbokej ulici.



Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.