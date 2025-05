Dolná Krupá odštartovala Slávnosti ruží

Dolná Krupá 31. mája (TASR) - Turistická prehliadka v obci Dolná Krupá v okrese Trnava ukáže od soboty do nedele (1. 6.) verejnosti architektúru, historické pamiatky aj prírodné zákutia, vrátane prehliadky miestneho rozária pri príležitosti Slávnosti ruží. Informoval o tom výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Návštevníkom bude k dispozícii bezplatná doprava s názvom Krupanská fčela. Autobus bude premávať zo železničnej stanice v Trnave do obce Dolná Krupá a naspäť.



Prehliadka pod vedením sprievodcu Slavomíra Dzvoníka priblíži príbehy významných osobností, miest a dedičstva grófskych rodov. „Ľuďom odhalím príbeh klasicistického parku, mauzólea či kostola s dielami starých talianskych majstrov. Spoločne si pozrieme aj slávne rozárium grófky Márie Henriety Chotekovej. To dnes svojou tradíciou nadväzuje na niekdajšie rozárium, kedysi najväčšie v strednej Európe,“ uviedol Dzvoník.



Rozárium M. H. Chotekovej v Dolnej Krupej organizuje ďalší ročník otvorenia ružiarskej sezóny, ktorý sa koná tradične začiatkom júna v čase najväčšieho rozkvetu ruží. „Návštevníci môžu absolvovať prehliadky rozária so sprievodcom, ktorý im porozpráva o aktuálnej výsadbe. V rozáriu vysadili vyše 250 odrôd a 2500 koreňov ruží. Tie majú dvojité využitie, pretože ružové lupienky používajú aj pri výrobe medoviny,“ uviedol Prostinák.