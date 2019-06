Dolná Krupá patrí cez víkend ružiam

Slávnosť ruží otvoril sprievod z nádvoria kaštieľa do mauzólea rodu Chotekovcov, kde si pripomenuli Máriu Henrietu - Ružovú grófku.

Dolná Krupá 1. júna (TASR) – V prvý júnový víkend ožil kaštieľ v Dolnej Krupej pri Trnave 12. Slávnosťou ruží. Výstavou kvetov sa pravidelne vzdáva hold grófke Márii Henriete Chotekovej, ktorá vybudovala jedno z najväčších rozárií v Európe.



Podujatie zorganizovalo Hudobné múzeum Slovenského národného múzea, ktorého je kaštieľ súčasťou. Cieľom podujatia je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany hodnôt.



Slávnosť ruží otvoril sprievod z nádvoria kaštieľa do mauzólea rodu Chotekovcov, kde si pripomenuli Máriu Henrietu - Ružovú grófku. Pre deti bol počas 1. júna pripravený program k Medzinárodnému dňu detí pod názvom Rozprávka v parku.



Súčasťou podujatia je aj súťaž O najkrajšiu ružu roku 2019, o ocenenie sa uchádzali pestovatelia z Ružiarskej spoločnosti M. H. Chotekovej, Slovenskej národnej ružiarskej spoločnosti, botanických záhrad z Nitry a Bratislavy, Arboréta Borová hora, Tvorsadu Trnava, Strednej odbornej školy záhradníckej z Piešťan, Arboréta Mlyňany i domáci pestovatelia ruží. O výsledkoch rozhodujú návštevníci hlasovaním počas trvania výstavy.



Kaštieľ návštevníkom ponúka aj prehliadku svojich stálych výstav vrátane domčeka, kde počas svojej návštevy býval Ludwig van Beethoven a kde tvoril svoju nesmrteľnú Sonátu mesačného svitu.



Nedeľný (2. 6.) program sa začína o 10.30 h svätou omšou v Kostole svätého Ondreja, umožnený bude vstup do rodinnej hrobky Brunsvikovcov i mauzólea Chotekovcov. Popoludní je plánovaná prehliadka kaštieľa a záhonov ruží s lektorským výkladom a uskutoční sa vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu ružu Slávnosti ruží.