Dolná stanica lanovky na Kamzík by sa mohla dočkať obnovy

Bratislava 29. apríla (TASR) – Dolná stanica lanovej dráhy medzi Železnou studničkou a Kamzíkom v bratislavskom Novom Meste by sa tento rok mohla dočkať obnovy. Pôjde o búranie starých nástupíšť a vybudovanie novej prístupovej a výstupovej lávky na nástupišti a výstupišti. Pripravuje sa verejné obstarávanie, mestská časť vo svojom rozpočte vyčlenila na práce 87.300 eur.



"Práce na dolnej stanici, respektíve jej nástupišti, sú tento rok naplánované. Jej potrebné ich zosynchronizovať s odstraňovaním reštaurácie Snežienka. Presný termín nie je určený. Pripravuje sa verejné obstarávanie, výšku výdavkov nie je možné presne určiť," uviedol pre TASR Vladimír Mikuš, riaditeľ EKO-podniku VPS, ktorý lanovku spravuje.



Počíta sa tiež s rekonštrukciou hornej stanice lanovky. Práce by sa mali týkať zastrešenia budovy, izolácie nástupišťa a nového asfaltového koberca stanice, vybudovania nových vyhovujúcich priestorov pre pokladnicu či rekonštrukcie nebytových priestorov. Na tento rok však finančné prostriedky v rozpočte samosprávy vyčlenené nie sú.



Technický stav samotnej lanovky je podľa jej správcu vo vyhovujúcom stave. Podotkol však, že niektoré opravy sú potrebné. "Sú nutné určité opravy, ktoré sú presne zaznamenané v pravidelných revíznych správach," poznamenal Mikuš.



V súvislosti s lanovkou sa mestská časť vyjadrila, že jej snahou je vyhlásiť ju za technickú pamiatku. Podľa správcu lanovky by jej zaradenie medzi takéto pamiatky bolo nevhodné. "Dôvodom je, že všetky stavebné a technické prvky by museli byť totožne zrekonštruované do takej podoby, ako boli pôvodne vystavané a následne v takom stave udržiavané," skonštatoval Mikuš. Predbežné kalkulácie finančného zaťaženia boli podľa neho neprimerané vysoké. Správca lanovky preto na tom netrvá.



Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990. Ako uvádza mestská časť na svojej webovej stránke, koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5 milióna korún hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti, tá ju zrekonštruovala za 32 miliónov korún. Lanovku opätovne do prevádzky uviedli 30. septembra 2005 vtedajší primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Lanovka bola zároveň v roku 2008 zaradená medzi pamätihodnosti mestskej časti.