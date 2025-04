Referendum o veterných parkoch v obci Dolné Saliby je neplatné

Dolné Saliby 15. apríla (TASR) - Miestne referendum o súhlase s vybudovaním veterných parkov v katastrálnom území obce Dolné Saliby v okrese Galanta je neplatné. Účasť dosiahla 40,58 percenta z celkového počtu 1720 oprávnených voličov. Väčšina zo zúčastnených sa vyslovila proti vybudovaniu veterných parkov. TASR to potvrdil starosta obce Dolné Saliby Ľudovít Kovács.



Do miestneho referenda sa zapojilo v sobotu 12. apríla 698 obyvateľov s trvalým pobytom v obci Dolné Saliby. Počet platných hlasov bol 694. Na referendovú otázku „Súhlasíte s vybudovaním veterných parkov v katastrálnom území obce Dolné Saliby?“ odpovedalo kladne 86 voličov. Nesúhlas vyjadrilo 608 obyvateľov.



Výsledky miestneho referenda by boli platné len v tom prípade, ak by sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak by bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách vyhlásilo miestne referendum v nadväznosti na výstupy verejného prerokovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti Veterný park Telek v rámci procesu vplyvov na životné prostredie (EIA).



Investičný zámer spoločnosti VE Telek počíta s využitím dvoch trojlistových veterných elektrární s celkovou výškou maximálne 252 metrov. Účelom má byť výroba elektrickej energie a jej dodávka do elektrizačnej sústavy Slovenska. Orientačné investičné náklady sú vo výške približne 18 miliónov eur. Dotknuté územie je v súčasnosti z prevažnej väčšiny využívané na poľnohospodársku výrobu.