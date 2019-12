Dolné Vestenice chcú vybudovať novú cestu do priemyselného parku

Dolné Vestenice 6. decembra (TASR) - Samospráva Dolných Vesteníc v okrese Prievidza aj naďalej podniká kroky k vybudovaniu novej prístupovej komunikácie do tamojšieho priemyselného parku. Tá by mala prispieť k väčšej bezpečnosti na hlavnom cestnom ťahu obcou, skadiaľ je momentálne jediný prístup do priemyselnej zóny. V súčasnosti obec zabezpečuje inžiniersko-geologický prieskum.



Prístupová komunikácia do priemyselnej zóny tvorí tiež križovatku s cestou I/9 a predstavuje hlavný prístup k miestnej základnej škole. "Potreba riešenia dopravnej situácie je vnímaná predstaviteľmi obce už dlhé obdobie. Prístupová komunikácia do priemyselnej zóny je riešená v schválenom územnom pláne obce. Následne bola spracovaná aj štúdia a dokumentácia pre územné konanie. V súvislosti s prípravou ďalšej dokumentácie sa v súčasnosti na mieste prístupovej cesty do priemyselnej zóny robí inžiniersko-geologický prieskum," načrtla pre TASR starostka Kvetoslava Šimorová.



Obec podľa nej veľmi pozitívne vnímala zámer výstavby rýchlostnej cesty R2, ktorá mala znamenať riešenie obchvatu obce. "Keďže výstavba rýchlostnej cesty R2 na trase Pravotice - Dolné Vestenice, Vestenice - Nováky mešká a je takpovediac v nedohľadne, veľkou pomocou pre obec by bola práve výstavba prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny, v ktorej sídlia tri veľké gumárenské firmy," podotkla.



Predpokladaný rozpočet projektu, a to vrátane premostenia cez rieku Nitricu, je vo výške štyri milióny eur. Vláda SR v tejto súvislosti na svojom rokovaní tento týždeň schválila Dolným Vesteniciam dotáciu vo výške 100.000 eur na projektovú dokumentáciu a prípravné práce. "Dotáciu od vlády na riešenie problematiky prístupovej cesty do priemyselného parku vnímame ako prvú lastovičku od štátu v oblasti pomoci pri riešení dopravnej situácie v obci," skonštatovala Šimorová.



O možnosti poskytnutia časti financií na vybudovanie nového napojenia do priemyselnej zóny z dotačných schém Ministerstva hospodárstva SR hovoril ešte v októbri 2017 šéf rezortu Peter Žiga (Smer-SD) na stretnutí v obci.



Požiadavku na riešenie dopravnej situácie, jednak potrebou výstavby rýchlostnej cesty R2 na trase Pravotice - Dolné Vestenice, Dolné Vestenice - Nováky, ako aj formou výstavby prístupovej cesty do priemyselnej zóny samospráva Dolných Vesteníc uplatnila aj formou téz a zámerov pri tvorbe akčného plánu hornej Nitry. "V oblasti riešenia zvýšenej bezpečnosti na ceste I/9 sme v tomto období zabezpečili z vlastných prostriedkov osvetlenie piatich priechodov pre chodcov zhora vrátane osadenia aktívnych dopravných značiek s LED blikačkami," doplnila starostka.



Bezpečnosť detí prechádzajúcich cez križovatku rieši obec podľa nej dlhé roky aj tzv. prevádzačom, zaškoleným pracovníkom obce, ktorý zabezpečuje bezpečné prevádzanie detí cez frekventovanú križovatku.



Dopravnú situáciu v obci označila samospráva za svoj najzávažnejší problém. "Denne prechádza obcou približne 20.000 vozidiel. Dopravnou situáciou trpia z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia a života obyvatelia, v značnej miere má nepriaznivý dosah aj na rodinné domy, ktoré sú postavené z oboch strán cesty," pripomenula Šimorová.