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Dolnohodrušský tajch po revízii opäť napúšťajú
S prichádzajúcim zimným obdobím však vodohospodári očakávajú, že sa proces napúšťania výrazne zrýchli.
Autor TASR
Hodruša-Hámre 9. novembra (TASR) - Na Dolnohodrušskom tajchu v katastri obce Hodruša-Hámre v okrese Žarnovica realizoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) koncom októbra revíziu. V rámci nej uskutočnili špeciálne geodetické merania na trvalo zatopených objektoch a videoendoskopickú prehliadku potrubí dnových výpustov. V súčasnosti sa už tajch opätovne napúšťa. Pre TASR to uviedol PR manažér SVP Tomáš Januš.
„Vykonané merania a prehliadky nepreukázali žiadne technologické problémy, a preto sme ihneď pristúpili k opätovnému napúšťaniu tajchu,“ poznamenal Januš s tým, že revízia trvala jeden pracovný deň. Dodal tiež, že z prevádzkového hľadiska nie je potrebné tajch vypúšťať, s výnimkou prípadnej mimoriadnej situácie, počas nasledujúcich desiatich rokov.
„Keďže hydrologická situácia v celom povodí je v súčasnosti nepriaznivá a Hornohodrušský tajch sa nachádza tri metre pod prevádzkovou hladinou, Dolnohodrušský tajch je odkázaný výlučne na prirodzený prítok zrážkových vôd. Jeho napúšťanie preto vzhľadom na aktuálne hydrologické podmienky prebieha len veľmi pomaly,“ poznamenal Januš.
S prichádzajúcim zimným obdobím však vodohospodári očakávajú, že sa proces napúšťania výrazne zrýchli. Po úplnom napustení by mal Dolnohodrušský tajch dosiahnuť maximálnu prevádzkovú hladinu na kóte 528,00 m nad morom.
„Vykonané merania a prehliadky nepreukázali žiadne technologické problémy, a preto sme ihneď pristúpili k opätovnému napúšťaniu tajchu,“ poznamenal Januš s tým, že revízia trvala jeden pracovný deň. Dodal tiež, že z prevádzkového hľadiska nie je potrebné tajch vypúšťať, s výnimkou prípadnej mimoriadnej situácie, počas nasledujúcich desiatich rokov.
„Keďže hydrologická situácia v celom povodí je v súčasnosti nepriaznivá a Hornohodrušský tajch sa nachádza tri metre pod prevádzkovou hladinou, Dolnohodrušský tajch je odkázaný výlučne na prirodzený prítok zrážkových vôd. Jeho napúšťanie preto vzhľadom na aktuálne hydrologické podmienky prebieha len veľmi pomaly,“ poznamenal Januš.
S prichádzajúcim zimným obdobím však vodohospodári očakávajú, že sa proces napúšťania výrazne zrýchli. Po úplnom napustení by mal Dolnohodrušský tajch dosiahnuť maximálnu prevádzkovú hladinu na kóte 528,00 m nad morom.