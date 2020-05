Dolnokubínčania môžu po novom využiť mobilný zberný dvor

Dolný Kubín 1. mája (TASR) – Dolnokubínske technické služby ponúkajú novú službu - mobilný zberný dvor. Cieľom je poskytnúť obyvateľom mesta pomoc pri odstraňovaní objemného odpadu, ktorého odvoz si nevedia sami zabezpečiť.



"Dolnokubínčania sa môžu počas roka zbavovať nadrozmerného odpadu na našom zbernom dvore úplne zadarmo. Neraz sa však stáva, že ľudia majú problém zabezpečiť si veľké vozidlo na odvoz takéhoto odpadu. Preto sme sa rozhodli ponúknuť obyvateľom novú službu, ktorá im pomôže nielen s odvozom, ale aj s nakládkou a vykládkou odpadu," vysvetlil dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



Služba je dostupná v pracovných dňoch od 7.00 h do 13.00 h. "Zákazník si ju môže objednať telefonicky alebo prostredníctvom internetovej stránky www.tsdk.sk. Odpad musí byť pripravený tesne pred odvozom pred bytovým alebo rodinným domom. Záujemca sa musí pri odovzdaní odpadu preukázať pracovníkom občianskym preukazom," vysvetlil konateľ Technických služieb Dolný Kubín Pavol Heško.



V rámci služby mobilného zberného dvora si obyvatelia môžu nechať odviezť starý alebo čalúnený nábytok, skrine, stoly, stoličky, postele, matrace a po dohode aj veľké elektrospotrebiče. "Objem nie je limitovaný, malo by však ísť o bežné množstvá, ktoré vznikajú v jednej domácnosti. Táto služba nie je určená na odvoz stavebného, biologicky rozložiteľného a nebezpečného odpadu. Jedna domácnosť môže mobilný zberný dvor využiť jedenkrát do roka," doplnil Heško.



Aktuálne je Zberný dvor Mokraď otvorený v pracovných dňoch od 8.00 h do 12.00 h. Podľa Martina Buznu z dolnokubínskej radnice v ňom platia prísne preventívne opatrenia. Vstúpiť do areálu môže len jedno vozidlo, zatiaľ čo ostatné musia čakať v priestoroch parkoviska. Dolnokubínske technické služby aj v tomto čase zabezpečujú vývoz komunálneho odpadu či triedený zber podľa harmonogramu.