Dolnokubínčania môžu žiadať o príspevok pri nástupe dieťaťa do školy

Dolný Kubín 15. augusta (TASR) - Mesto Dolný Kubín poskytuje jednorazový finančný príspevok na nákup školských potrieb pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Príspevok je kategorizovaný podľa toho, či ide do školy prvé, druhé alebo ďalšie dieťa. TASR o tom v utorok informoval Martin Buzna z kancelárie primátora.



Pri prvom a druhom narodenom dieťati je príspevok vo výške 50 eur a pri treťom a ďalšom narodenom dieťati je vo výške 100 eur. "Týmto krokom chceme aj podporiť rodičov detí, ktorí dávajú svoje dieťa prvýkrát do školy, aby lepšie zvládali jeho nástup," vysvetlil primátor Ján Prílepok.



Príspevok poskytujú rodičovi dieťaťa s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne, ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku do školy na území mesta. Nebude poskytnutý Dolnokubínčanom, ktorí majú voči mestu pohľadávky. Po schválení príspevku a splnení stanovených podmienok dostane žiadateľ poukaz na nákup školských potrieb. K žiadosti o jednorazový príspevok treba priložiť rozhodnutie z príslušnej základnej školy o prijatí dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Žiadosť je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke mesta, treba ju vyplniť a doniesť na mestský úrad.



Samospráva príspevok poskytuje už niekoľko rokov a jeho výška sa menila. "O navýšení rozhodujú vždy poslanci mestského zastupiteľstva. Ročne sa tento príspevok poskytne približne 150-tim žiadateľom. V minulom roku bol poskytnutý 144 zákonným zástupcom dieťaťa," doplnila vedúca oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu na dolnokubínskom mestskom úrade Katarína Trubanová. Žiadosť treba podať najneskôr do konca októbra.