Dolnokubínska spoločnosť TEHOS chce zmodernizovať tepelnú sústavu

Dolný Kubín 10. novembra (TASR) - Dolnokubínska mestská spoločnosť TEHOS plánuje v budúcom roku investovať do modernizácie tepelnej sústavy na sídlisku Bysterec. Investičný zámer by mal byť financovaný z nenávratných finančných prostriedkov z výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Cieľom je zvýšiť energetickú efektívnosť a účinnosť centralizovaného zásobovania teplom na sídlisku, informoval konateľ mestskej spoločnosti Stanislav Vilček.



Prvá časť modernizácie sa bude týkať rozvodov, druhá merania a regulácie. "Všetky kompaktné odovzdávacie stanice tepla na Bysterci budú ovládateľné z jedného miesta. To znamená, že z dispečingu na kotolni bude možné tieto kompaktné odovzdávacie stanice tepla zapínať, vypínať, prestavovať či kontrolovať. Ušetrí sa obchádzková činnosť. Fyzicky tam bude musieť prísť pracovník iba vtedy, keď bude potrebná revízia alebo oprava," vysvetlil konateľ.



Slovenská inovačná a energetická agentúra by mala spoločnosti preplatiť 80 percent výdavkov na modernizáciu. "Aktuálne sa robí verejné obstarávanie. Počíta sa s rozpočtom 1,6 až 1,7 milióna eur," doplnil konateľ. Zdôraznil, že termíny sú dané z riadiaceho orgánu a práce musia byť ukončené do konca decembra 2022.



Podľa Vilčeka ešte pripravujú vysokoúčinnú výrobu tepla a elektriny na sídlisku Bysterec a Matúškovej ulici. "Ide o kogeneračné jednotky určitého výkonu, kde okrem tepla bude ešte aj výroba elektriny. Chceme sa uchádzať o podporné služby. Okrem toho sme inštalovali diaľkové odpočty všetkých meradiel okrem sídliska Bysterec," konkretizoval s tým, že cez tieto meradlá skúšajú on-line fakturáciu.