Dolnokubínsky akvapark má zatiaľ dobrú sezónu, záujem o kúpanie rastie

Dolný Kubín 27. júla (TASR) - Dolnokubínsky mestský akvapark má zatiaľ veľmi dobrú sezónu, záujem o kúpanie toto leto výrazne narástol. Pre TASR to potvrdila vedúca prevádzky Elena Šebová. Súvisí to aj so slnečným a teplým počasím.



"Sezóna sa rozbehla veľmi dobre. Evidujeme zvýšený záujem najmä o vonkajšie bazény, a to aj vďaka tomu, že bolo doteraz veľmi veľa slnečných dní a ľudia sa chodia schladiť," zhodnotila Šebová.



Kúpať sa prichádzajú najmä Dolnokubínčania. Množstvo z nich sa vracia opakovane, niekoľkokrát do týždňa. "Používajú najmä päťhodinové poldenné vstupy. V porovnaní s minulým rokom evidujeme zvýšenie návštevnosti zhruba o 30 %," priblížila vedúca prevádzky.



Areál dolnokubínskeho mestského akvaparku sa v uplynulom období rozšíril o nový vonkajší oddychový bazén. Súčasťou prác bola aj renovácia existujúceho detského vonkajšieho bazéna. Vonkajší bazén pre dospelých v areáli dlhodobo chýbal, má dĺžku 25 metrov, šírku osem metrov a maximálnu hĺbku 1,3 metra. Nachádzajú sa v ňom oddychová zóna, masážna lavica, chrliče a ďalšie atrakcie, ktoré napomáhajú relaxu.