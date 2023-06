Dolnokubínsky akvapark otvoril tohtoročnú sezónu, pripravil i novinky

Dolný Kubín 24. júna (TASR) - Akvapark v Dolnom Kubíne otvoril v piatok (23. 6.) vo svojom vonkajšom areáli tohtoročnú letnú sezónu. Pre návštevníkov pripravil i novinky.



"Novinky oproti minuloročnej sezóne sú najmä vo vonkajšom areáli. Zakúpili sme vlastné sociálne zariadenia aj sprchy kontajnerového typu," načrtla vedúca prevádzky Aquarelax Dolný Kubín Elena Šebová.



Sociálne zariadenia mal totiž akvapark vlani podľa nej zapožičané od súkromnej firmy a zistil, že náklady sú pomerne vysoké, preto sa rozhodol zakúpiť vlastné zariadenia. Návratnosť investície odhadla Šebová za tri roky. Sociálne zariadenia sú podľa nej i pre imobilných návštevníkov.



Vonkajší areál po prvý raz otvoril akvapark minulú sezónu. Jeho výstavbou sledoval akvapark to, aby ho navštevovali najmä domáci obyvatelia. "Otvorili sme prvý júnový víkend, prevádzka bola až do konca augusta. Ten august na Orave je upršanejší, nebolo tak otvorené každý deň. Napriek tomu navštívilo samotný vonkajší bazén približne 5000 návštevníkov, čo je na prvú sezónu dobré," spomenula Šebová.



Akvapark bude otvorený každý deň, rovnako aj vonkajší bazén. Plavecký bazén bude otvorený v pracovné dni od 8.00 h do 21.00 h, v sobotu a nedeľu od 10.00 h do 21.00 h, vodný svet od pondelka do nedele od 10.00 h do 21.00 h a vonkajší bazén od 10.00 h do 20.00 h.



Prevádzkovateľom akvaparku je mestská spoločnosť AQUA KUBÍN.