Dolnokubínsky akvapark sa rozšíri o vonkajší bazén za pol milióna eur

Dolný Kubín 31. augusta (TASR) – Areál dolnokubínskeho mestského akvaparku sa rozšíri o nový vonkajší oddychový bazén. Ide o prvú etapu modernizačného projektu, ktorá si vyžiada investíciu vyše pol milióna eur. Ako zdôraznil konateľ akvaparku Stanislav Vilček, práce plánujú ukončiť do začiatku júna budúceho roka a ich súčasťou bude aj renovácia existujúceho detského vonkajšieho bazéna.



„Vonkajší bazén pre dospelých v areáli dlhodobo chýbal. Doposiaľ tam bol len malý bazénik pre deti s hĺbkou 20 centimetrov. Ostatní návštevníci mohli využívať vonkajší areál maximálne na šport a opaľovanie. Nový vonkajší bazén bude mať dĺžku 25 metrov, šírku osem metrov a maximálnu hĺbku 1,3 metra. Bude v ňom oddychová zóna, masážna lavica, chrliče a ďalšie atrakcie, ktoré napomáhajú relaxu,“ priblížil pre TASR Vilček.



Modernizačný projekt je rozdelený na dve etapy - prvou je výstavba vonkajšieho bazéna a rekonštrukcia detského bazéna, v druhej etape by mala vzniknúť administratívno-sociálna budova, ktorá umožní vstup z vonkajších priestorov mimo recepciu. Pribudnúť by mali vonkajší bufet, šatne, toalety aj sprchy. Prvá etapa bude stáť 540.000 eur, druhú odhadujú na 400.000 eur. Ako zdôraznil konateľ, k druhej etape momentálne ešte len prebiehajú diskusie.



Vedenie mesta verí, že modernizáciou sa im podarí prilákať nových návštevníkov, keďže v dôsledku pandémie nového koronavírusu návštevnosť zariadenia značne klesla. „Obyvatelia, ale aj turisti dlhodobo požadovali takéto zatraktívnenie akvaparku. Veríme, že takto naštartujeme cestovný ruch v našom meste ešte viac a návštevníci to privítajú,“ doplnil viceprimátor Dolného Kubína Matúš Lakoštík.