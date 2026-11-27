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Dolnoliptovský Ondrejský trh prináša oslavu remeselnej tvorby
Štvrtý ročník podujatia sa začne v piatok.
Autor TASR
Ružomberok 27. novembra (TASR) - Oslavu remeselnej tvorby a šikovnosť ľudí najmä z Liptova do centra Ružomberka prináša Dolnoliptovský Ondrejský trh. Ako TASR informovala Zuzana Gvizdová z Miestnej akčnej skupiny (MAS) Dolný Liptov, štvrtý ročník podujatia sa začne v piatok o 12.00 h, keď remeselníci začnú s predajom. Následne trh oficiálne otvoria o 14.00 h krátkym pásmom Na Ondreja od folklórneho súboru Sliačanček.
Na remeselnom trhu bude celkovo 37 stánkov výrobcov prevažne z Liptova, regionálna značka kvality Produkt Liptova i gastropredajcovia. „Nebudú chýbať ručne maľované sklené ozdoby, sviečky a ozdoby zo včelieho vosku, fujary a píšťalky, kované ozdoby a šperky, drevené betlehemy, zdobené medovníky či detské oblečenie. Kus svojho remesla návštevníkom predvedie kováč, keramikár, včelár aj rezbár,“ spresnili z MAS.
V programe vystúpia aj tanečníci miestnej tanečnej školy Dance Galaxy, DJ Mafia Corner, folková 14-členná skupina Buchajtramka a miestni hudobníci Los Bombarderos. Podujatie pripravuje MAS Dolný Liptov v spolupráci s mestom Ružomberok a Kultúrnym domom Andreja Hlinku a s podporou partnerov.
Na remeselnom trhu bude celkovo 37 stánkov výrobcov prevažne z Liptova, regionálna značka kvality Produkt Liptova i gastropredajcovia. „Nebudú chýbať ručne maľované sklené ozdoby, sviečky a ozdoby zo včelieho vosku, fujary a píšťalky, kované ozdoby a šperky, drevené betlehemy, zdobené medovníky či detské oblečenie. Kus svojho remesla návštevníkom predvedie kováč, keramikár, včelár aj rezbár,“ spresnili z MAS.
V programe vystúpia aj tanečníci miestnej tanečnej školy Dance Galaxy, DJ Mafia Corner, folková 14-členná skupina Buchajtramka a miestni hudobníci Los Bombarderos. Podujatie pripravuje MAS Dolný Liptov v spolupráci s mestom Ružomberok a Kultúrnym domom Andreja Hlinku a s podporou partnerov.