Dolnooravská nemocnica dostane dva nové pľúcne ventilátory

Dolný Kubín 13. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zabezpečil dva nové ventilátory na pomoc pacientom s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Prístroje darovala kraju maďarská spoločnosť a poputujú do Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne. Ďalšie ventilátory by mala dostať i liptovská nemocnica.



"Nemocnice sa ocitli v horšom stave, než tomu bolo na jeseň. Pribúdajú hospitalizovaní pacienti, pribúdajú mladší pacienti v ťažkom stave, ktorých je nutné napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Krajská samospráva preto podľa nej oslovila niekoľko spoločností, ktoré požiadala o dar v podobe pľúcnych ventilátorov. Záujem prejavila maďarská spoločnosť. "Každý jeden prístroj je pre nemocnice v týchto časoch veľkou pomocou, ktorá lekárom pomôže zachrániť ďalšie životy. Nechceme sa dostať do stavu, kedy budú musieť zdravotníci rozhodovať, koho na prístroj pripojiť a kto tú šancu nedostane," ozrejmila Jurinová.



Ďalšie pľúcne ventilátory by mali o pár dní podľa nej posilniť kapacity i v liptovskej nemocnici, dar prisľúbila kraju slovenská firma.