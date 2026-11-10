< sekcia Regióny
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou organizuje DOD
DOD upozorňuje na spasticitu - zvýšené svalové napätie, ktoré môže sťažovať pohyb aj každodennú starostlivosť o seba.
Autor TASR
Dolný Kubín 10. novembra (TASR) - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou (DONsP) v Dolnom Kubíne a občianske združenie (OZ) Život po porážke v utorok organizujú deň otvorených dverí (DOD), určený pre pacientov, ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu a trpia následnou spasticitou. DOD je určený aj pre tých ľudí, ktorí sa neliečia na spasticitu, pretože často nevedia, že tento stav je čiastočne až úplne liečiteľný. TASR o tom za organizátorov informovala PR manažérka Katarína Gudiaková.
DOD upozorňuje na spasticitu - zvýšené svalové napätie, ktoré môže sťažovať pohyb aj každodennú starostlivosť o seba. Spasticita môže spôsobiť bolestivú stuhnutosť ruky alebo nohy, zovretie päste či neprirodzenú polohu končatiny. DOD pacientom umožňuje bezplatné vyšetrenie bez objednania a bez výmenného lístka. „Cieľom DOD je zlepšiť prístup pacientov k liečbe a rehabilitácii, ako aj zlepšiť informovanosť verejnosti a lekárov o spasticite a možnostiach liečby a uzdravovania po cievnej mozgovej príhode,“ uviedla Gudiaková.
Priblížila, že údaje Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR ukazujú, že spasticita sa týka významnej časti pacientov po porážke. „V sledovanej skupine 9729 pacientov s cievnou mozgovou príhodou v roku 2023 bola vykázaná u 3484 ľudí, teda u viac než tretiny. Pri ischemickej príhode išlo až o 38 percent pacientov. Aj preto je dôležité, aby pacienti o svojich ťažkostiach hovorili s odborníkom a poznali možnosti liečby na zmiernenie svalového napätia,“ podotkla s tým, že vhodný postup určí lekár podľa individuálneho zdravotného stavu pacienta.
Do 4. ročníka DOD určeného ľuďom po cievnej mozgovej príhode sa zapojilo 11 nemocníc na Slovensku. OZ Život po porážke ho organizuje od 9. do 13. novembra v nemocniciach v Bratislave, Skalici, Dolnom Kubíne, Prešove, Topoľčanoch, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Komárne, Trnave, Čadci a Martine.
DOD upozorňuje na spasticitu - zvýšené svalové napätie, ktoré môže sťažovať pohyb aj každodennú starostlivosť o seba. Spasticita môže spôsobiť bolestivú stuhnutosť ruky alebo nohy, zovretie päste či neprirodzenú polohu končatiny. DOD pacientom umožňuje bezplatné vyšetrenie bez objednania a bez výmenného lístka. „Cieľom DOD je zlepšiť prístup pacientov k liečbe a rehabilitácii, ako aj zlepšiť informovanosť verejnosti a lekárov o spasticite a možnostiach liečby a uzdravovania po cievnej mozgovej príhode,“ uviedla Gudiaková.
Priblížila, že údaje Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR ukazujú, že spasticita sa týka významnej časti pacientov po porážke. „V sledovanej skupine 9729 pacientov s cievnou mozgovou príhodou v roku 2023 bola vykázaná u 3484 ľudí, teda u viac než tretiny. Pri ischemickej príhode išlo až o 38 percent pacientov. Aj preto je dôležité, aby pacienti o svojich ťažkostiach hovorili s odborníkom a poznali možnosti liečby na zmiernenie svalového napätia,“ podotkla s tým, že vhodný postup určí lekár podľa individuálneho zdravotného stavu pacienta.
Do 4. ročníka DOD určeného ľuďom po cievnej mozgovej príhode sa zapojilo 11 nemocníc na Slovensku. OZ Život po porážke ho organizuje od 9. do 13. novembra v nemocniciach v Bratislave, Skalici, Dolnom Kubíne, Prešove, Topoľčanoch, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Komárne, Trnave, Čadci a Martine.