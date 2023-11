V Dolnom Badíne vystavujú stovky hontianskych krojov a ich súčastí

Dolný Badín 10. novembra (TASR) - Stovky krojov a ich súčastí, viaceré ešte z obdobia prvej Československej republiky, vystavujú v týchto dňoch v základnej škole v Dolnom Badíne v okrese Krupina. Kroje, ktoré boli súčasťou dedinského odievania v Honte po 20. storočie, sú zbierkou miestnej folkloristky a zberateľky Anny Jambrichovej.



"Naša dedina, ale aj okolité obce Horný Badín a Selce žili čulým folklórnym životom ešte koncom 20. storočia," hovorí. Miestne družstvo totiž vtedy organizovalo viacero podujatí, na ktorých sa domáci, ale aj obyvatelia okolitých obcí často ukazovali vo svojom kroji.



V dedine vtedy fungovala aj folklórna skupina Badínčanka, ktorá prezentovala miestny folklór, najmä piesne, na podujatiach po celom Slovensku. "Na jednej z prehliadok nás však upozornili, že kroje, ktoré máme na sebe a ktoré sme si sami vyrábali, nemajú nič spoločné s našimi koreňmi," približuje ďalej Jambrichová.



Ženy preto začali chodiť po domoch nielen v samotnej obci, ale aj v ďalších dedinách Hontu a získali tak množstvo tradičných odevov. "Odev našich starých materí potom podnietil, že sme sa po sto rokoch vrátili k svojim pôvodným krojom," dodala.



Podľa nej sa obyvatelia Dolného Badína bežne obliekali do kroja ešte v 60. a 70. rokoch 20. storočia. "Ja sama som vtedy chodila v kroji aj do školy," spomína. Ako dodáva, ešte aj dnes nosí niekoľko žien z dediny aspoň niektoré časti kroja.



Ako TASR povedala starostka Natália Mikulášiová, kroje od zberateľky priniesli do školy pôvodne pre televíznu reláciu. Keď však uvideli to množstvo farebných sukní, blúzok či pokrývok hlavy, ktoré by inak ľudia už možno ani neuvideli, rozhodli sa, že ich ako výstavu sprístupnia verejnosti.