Augustové kultúrne leto v Dolnom Kubíne odštartuje divadlom

Dolný Kubín 6. augusta (TASR) – Detským divadelným predstavením sa v piatok začína augustový program Kultúrneho leta v Dolnom Kubíne. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Prílepok, programom na Námestí Pavla Országha Hviezdoslava sa snažia spríjemniť leto nielen Dolnokubínčanom, ale aj všetkým turistom, ktorí počas prázdnin zavítajú do mesta.



"Radi by sme kultúrnym programom oživili centrum Dolného Kubína, ktoré ako vo všetkých mestách s príchodom obchodných zón naozaj trpí a stráca na atraktivite. Takýmto krokom chceme prinavrátiť život do centra mesta," vysvetlil Prílepok.



Naďa Dudášová z Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Dolnom Kubíne načrtla, že v piatky organizujú detské divadelné predstavenia, sobota patrí koncertom pre dospelých. Podľa Dudášovej sa pre tieto dni rozhodli z dôvodu začínajúceho víkendu.



Ako doplnila, okrem piatkov a sobôt premietajú aj vo štvrtky – buď pred MsKS alebo v divadelnej stále. Na august pripravili detské divadelné predstavenia Gulliverov denník, Pipi dlhá pančucha, Pinokio, Edo Drewo a koncerty rôznych žánrov. Na konci leta je nachystané premietanie filmov pod holým nebom pred MsKS. Vrcholom kultúrneho leta bude predstavenie Radošinského naivného divadla Pán strom, ktoré sa uskutoční v pondelok 30. augusta.