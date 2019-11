Autobusy MHD premávajú v Dolnom Kubíne počas Dušičiek bezplatne

Dolný Kubín 1. novembra (TASR) – Mestská hromadná doprava (MHD) v Dolnom Kubíne je počas dušičkového obdobia zadarmo. Bezplatné spoje premávajú od piatka do nedele (3. 11.). Všetky cintoríny v meste sú počas týchto dní otvorené nepretržite.



"Snahou mesta je počas týchto sviatkov, keď sa nám pravidelne komplikuje doprava v okolí mestských cintorínov, ponúknuť obyvateľom možnosť využiť MHD ako alternatívu na návštevu hrobov svojich blízkych," uviedol primátor mesta Ján Prílepok.



Cestujúci môžu využiť aj 11 pridaných mimoriadnych spojov, ktoré premávajú do Kňažej a na Nový cintorín. "Taktiež sú pripravené aj špeciálne autobusy, ktoré budú premávať priamo k domu smútku na našom najväčšom cintoríne. Presný zoznam odchodov autobusov je zverejnený na informačných tabuliach, autobusových zastávkach, internetovej stránke mesta, ako aj na sociálnych sieťach. Všetky ostatné spoje budú jazdiť v rámci celého mesta ako obyčajne, no aj tie sú bezplatné. Celý projekt je financovaný z výnosu parkovacieho systému mesta," podotkol primátor s tým, že mesto chce týmto spôsobom zabrániť preťaženiu dopravy, ale zároveň vyjsť v ústrety starším obyvateľom.



Mimoriadne spoje MHD zabezpečuje City Bus, ktorý zastavuje v rámci trasy na všetkých zastávkach a na požiadanie obyvateľov aj mimo nich. "Výhodou tohto spôsobu prepravy je, že autobus cestujúcich zavezie až pred vchod nového cintorína a nemajú problém s parkovaním svojho auta," vysvetlil vedúci odboru dopravy na dolnokubínskom mestskom úrade Miroslav Kosmeľ.



Dolnokubínska samospráva očakáva počas sviatočných dní na všetkých ôsmich cintorínoch zvýšený nápor návštevníkov na osobných autách. "Odporúčame všetkým obyvateľom mesta, aby na svoju návštevu cintorína využili radšej MHD, prípadne sa prešli peši, keďže aj týmto krokom šetria životné prostredie a emisie," upozornil Kosmeľ s tým, že radnica žiada všetkých motoristov, aby pri parkovaní rešpektovali pokyny hliadok polície a boli ohľaduplní pri parkovaní.



Počas návštevy cintorína môžu Dolnokubínčania okrem veľkoobjemových kontajnerov po prvýkrát využiť aj nádoby na biologicky rozložiteľný odpad či separovaný zber. Na poriadok bude dohliadať okrem štátnej aj mestská polícia. Vo zvýšenom nasadení budú najmä v okolí cintorínov, kde pomôžu pri riadení dopravy a zabezpečovaní verejného poriadku.



Mesto v súčasnosti spravuje celkom osem cintorínov s viac ako 3400 hrobovými miestami. V dolnooravskej metropole je pochovaný napríklad slovenský básnik a autor hymny Janko Matúška či básnik Pavol Országh Hviezdoslav.