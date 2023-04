Dolný Kubín bude mať nový kamerový systém, mesto naň získalo eurofondy

Dolný Kubín 15. apríla (TASR) – Dolný Kubín bude mať nový kamerový systém. Projekt za takmer pol milióna eur by mal byť hotový do konca septembra. Mesto naň získalo peniaze z eurofondov. Primátor mesta Ján Prílepok vyzdvihol, že to výrazným spôsobom skvalitní monitorovanie verejného priestoru v meste.



"Dolný Kubín bude mať koncom septembra 51 kamier. Staré sa vymenia za nové, digitálne. Tieto kamery budú umiestnené v meste tak, aby jedna nadväzovala na druhú," uviedol primátor.



Súčasťou projektu je inteligentný systém verejného osvetlenia, a tiež centrálna riadiaca platforma. V týchto dňoch začali s rekonštrukciou interiérových priestorov mestskej polície. "Jej súčasťou je prerobenie priestoru s kamerovým systémom a vytvorenie novej miestnosti na objasňovanie priestupkov," priblížil náčelník dolnokubínskej mestskej polície Dušan Medzihradský.



Vznikne aj operačný systém, ktorý bude pozostávať z počítačov a nových televízorov. Mestská polícia tak už nebude mať 20 malých monitorov, ale šesť veľkých obrazoviek. "Niektoré kamery, napríklad na detských ihriskách, budú statické. To nám umožní stály dohľad. Kamery na vstupe a výstupe z mesta zas budú schopné prečítať a identifikovať evidenčné číslo aj druh vozidla," vysvetlil Medzihradský.



Náčelník vyzdvihol, že niektoré kamery sú analytické. Znamená to, že budú schopné po správnom nastavení identifikovať priestupky a samé na ne upozornia operátora. Pribudli tiež úplne nové kamery pri Kotve a okolí, na Ulici Milana Rastislava Štefánika alebo pri mestskom akvaparku. Majú monitorovať priestory parkovísk a okolia.