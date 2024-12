Dolný Kubín 31. decembra (TASR) - Dolný Kubín bude ponúkať novoročný primátorský punč na zimnom štadióne. Informoval o tom primátor mesta Ján Prílepok na sociálnej sieti.



Mesto poskytuje obyvateľom a návštevníkom počas zimných prázdnin vianočné verejné korčuľovanie na zimnom štadióne. V stredu (1. 1.) bude korčuľovanie od 10.00 do 11.30 h a novoročný primátorský punč sa bude podávať počas korčuľovania od 16.00 do 18.00 h. Ďalšie verejné korčuľovanie bude cez víkend v sobotu (4. 1.) a v nedeľu (5. 1.) v troch časových úsekoch.



Samospráva cez zimné prázdniny poskytuje aj voľný vstup na atletickú dráhu, ktorá je otvorená každý deň do 6. januára od 8.00 do 17.00 h.