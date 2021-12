Dolný Kubín bude v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom 19.409.233 eur

Dolný Kubín 17. decembra 2021 – Mesto Dolný Kubín bude na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 19.409.233 eur. Rozhodli o tom poslanci dolnokubínskeho mestského zastupiteľstva na svojom ostatnom rokovaní.



Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 17.919.995 eur, bežné výdavky v budúcom roku by mali dosiahnuť 17.556.421 eur. Kapitálové príjmy budú tvoriť zhruba 581.000 eur, kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške 1.396.000 eur. Príjmové finančné operácie budú 908.238 eur, výdavkové operácie vo výške 456.812 eur.



Primátor mesta Ján Prílepok poznamenal, že v meste majú za sebou veľmi náročný rok. "Hlavne po investičnej stránke sa nám podarilo množstvo projektov zrealizovať. Niektoré z projektov sú rozpracované a bude sa na nich pokračovať aj v roku 2022. To odráža aj budúcoročný rozpočet, ktorého príprava bola skutočne náročná."



Ako zdôvodnil, súvisí to s tým, že v čase zostavovania rozpočtu bolo príliš veľa nezodpovedaných otázok a premenných, ktoré momentálne nevedia odhadnúť. Podľa primátorových slov ich uplynulý rok naučil, že si v decembri síce môžu niečo naplánovať, ale až nový rok ukáže, akým výzvam a problémom bude samospráva čeliť. "Preto už teraz vieme, že práca a plánovanie si bude vyžadovať obrovskú flexibilitu a schopnosť rýchlo reagovať. Aby sme finančné prostriedky, ktoré v meste máme, využili čo najlepšie v prospech našich obyvateľov."