Dolný Kubín 13. decembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín bude v roku 2025 hospodáriť so sumou vyše 21 miliónov eur. Vyrovnaný rozpočet vo výške 21.768.192 eur schválili mestskí poslanci vo štvrtok (12. 12.) na poslednom zasadnutí v tomto roku. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora.



"Schválením tohto rozpočtu sa nám podarilo zabezpečiť nielen bežný chod samosprávy, ale aj jej ďalší rozvoj, a to aj napriek mimoriadne náročným finančným podmienkam, ktorým v samospráve čelíme. Vďaka zodpovednému hospodáreniu v tomto roku predpokladáme, že časť výdavkov budeme vedieť zapojiť už v apríli, keď budeme mať k dispozícii prebytok hospodárenia z roku 2024," uviedol primátor Ján Prílepok.



Najväčšiu položku v bežnom rozpočte mesta tvorí vzdelávanie. Ďalšie výdavky smerujú na kapitoly prostredie pre život, pozemné komunikácie, odpadové hospodárstvo, služby občanom, sociálne služby, šport a kultúru.



Jedným z kľúčových projektov samosprávy na rok 2025 je rekonštrukcia domu smútku na hlavnom cintoríne, ktorá predstavuje investíciu vo výške 700.000 eur s cieľom znížiť energetickú náročnosť objektu a zlepšiť jeho prevádzkovo-funkčné využitie. Na financovanie rekonštrukcie budú použité úverové zdroje a dotácia z Úradu vlády SR.



Ďalším dôležitým zámerom mesta je podpora cestovného ruchu a zlepšenie života obyvateľov časti Beňova Lehota. Obyvateľov i turistov dlhodobo trápi zúžené miesto na ceste na Kubínsku hoľu pri Urbárskom dome. "Tu plánujeme významnú rekonštrukciu, ktorá počíta so zbúraním úzkeho mosta a jeho nahradením kompletným zatrúbnením potoka v dĺžke takmer 90 metrov. Týmto spôsobom sa rozšíri cesta a vznikne aj bezpečný chodník," ozrejmil zástupca primátora Matúš Lakoštík. Dodal, že celková investícia je odhadovaná na milión eur, pričom mesto získa nenávratný finančný príspevok a jeho spoluúčasť bude približne 100.000 eur.



Dolnokubínska samospráva dlhodobo znižuje zadlženosť mesta aj mestských firiem. "Dôkazom je každoročný pokles zadlženosti Dolného Kubína, ktorá by na konci tohto roka mala dosiahnuť menej ako 10 percent. Táto nízka úroveň zadlženosti nám poskytuje flexibilitu - napríklad na zabezpečenie spoluúčasti pri čerpaní eurofondov," spresnil primátor.



Mesto chce v roku 2025 získať peniaze na významnú investíciu v rámci cezhraničného projektu Interreg - Poľsko-Slovensko Cesta okolo Tatier, ktorý má podporiť rozvoj cestovného ruchu v prihraničnej oblasti. Táto cyklistická infraštruktúra má byť prínosom pre turistov aj miestnych obyvateľov. "Máme tiež pripravené projekty na zníženie energetickej náročnosti materskej školy na Námestí slobody, rekonštrukciu historickej budovy mestského úradu a revitalizáciu historického cintorína. V rámci cintorína plánujeme urobiť nové osvetlenie, oplotenie, digitalizáciu a opravu hrobu Pavla Országha Hviezdoslava," dodal zástupca primátora.