Dolný Kubín bude v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom
Mesto Dolný Kubín v budúcom roku nezvyšuje sadzby miestnych daní.
Autor TASR
Dolný Kubín 21. novembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín bude v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 29.792.629 eur. Mestskí poslanci ho schválili na štvrtkovom (20. 11.) zasadnutí mestského zastupiteľstva. Najväčšiu položku v bežnom rozpočte tvorí vzdelávanie a významné výdavky smerujú aj na oblasť životného prostredia, pozemné komunikácie, odpadové hospodárstvo, služby občanom, sociálne služby, šport a kultúru. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.
„Príprava rozpočtu na rok 2026 bola pre mesto náročná najmä pre aktuálne ekonomické podmienky a potrebu konsolidácie. Vďaka viacerým úsporným krokom a najmä dobrému hospodáreniu z predchádzajúcich rokov sa nám podarilo zostaviť vyrovnaný rozpočet, ktorý zároveň počíta s realizáciou viacerých dôležitých investícií a rozbehnutím niekoľkých projektov,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.
Kapitálové výdavky na rok 2026 sú rozpočtované vo výške viac ako 6,7 milióna eur. „Jedným z najväčších projektov je vybudovanie prvej etapy cyklotrasy Dolný Kubín - Záskalie v hodnote približne 3,3 milióna eur. Ide o súčasť cezhraničného projektu Cesta okolo Tatier v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Cyklotrasa zahŕňa aj výstavbu nového mosta dlhého takmer 100 metrov a širokého štyri metre, ktorý bude slúžiť cyklistom, chodcom aj korčuliarom,“ priblížil primátor. Most bude situovaný približne 30 metrov od existujúcej hojdacej lávky, ktorá bude odstránená. Mesto na projekt získalo dva milióny eur z európskych zdrojov a 300.000 eur zo štátneho rozpočtu, čo predstavuje spolu 2,3 milióna eur nenávratných prostriedkov.
Mesto pripravuje aj komplexnú obnovu židovskej synagógy, vrátane exteriéru, interiéru a zachovania autentických historických prvkov. „Súčasťou bude revitalizácia sály pre 123 osôb, vrátane miest pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vytvorenie multimediálnej židovskej expozície a audiovizuálnej prezentácie histórie regiónu a holokaustu, ako aj zriadenie turisticko-informačnej kancelárie,“ vysvetlil Prílepok. Projekt je plánovaný v celkovej hodnote 2,6 milióna eur, z toho zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v sume 1,6 milióna eur a z vlastných zdrojov mesta približne 980.000 eur.
Samospráva chce zlepšiť dopravné podmienky v Beňovej Lehote a zvýšiť bezpečnosť na prístupovej ceste ku Kubínskej holi. Projekt počíta s odstránením nevyhovujúceho mosta, zatrubnením potoka v dĺžke takmer 90 metrov a výstavbou novej, širšej asfaltovej cesty s bezpečným chodníkom. Investícia sa odhaduje na približne jeden milión eur, pričom predpokladaná spoluúčasť mesta predstavuje približne 100.000 eur. Na budúci rok by sa mala začať aj modernizácia a rekonštrukcia športovej časti areálu AquaRelax, na ktorú mestský akvapark získal z Fondu na podporu športu viac ako 900.000 eur.
Mesto Dolný Kubín v budúcom roku nezvyšuje sadzby miestnych daní. „Zároveň zavádzame nové moderné elektronické služby, vďaka ktorým si budú môcť Dolnokubínčania v osobnej internetovej zóne na adrese datamesta.dolnykubin.sk pohodlne skontrolovať a uhradiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa či poplatok za komunálne odpady. Nový systém prinesie viac komfortu, prehľadnosti a úsporu času,“ spresnila prednostka mestského úradu Andrea Barienčíková.
