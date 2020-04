Dolný Kubín bude znova rozdávať záhradné kompostéry

Dolný Kubín 21. apríla (TASR) - Dolnokubínska samospráva bude tento rok pokračovať v rozdávaní kompostérov do domácností v rodinných domoch so záhradou. Z celkového počtu 1000 kusov ich vlani rozdelila približne 900. Zvyšné záhradné kompostéry budú obyvateľom k dispozícii už v máji.



Nádoby s objemom 1050 litrov sú určené na likvidáciu trávy a iného biologicky rozložiteľného odpadu. "Kompostéry, ktoré nám zostali na sklade z minulého roka, by sme chceli majiteľom rodinných domov rozdávať v dvoch termínoch, a to 6. mája a 13. mája. Obyvatelia mesta si počas týchto dní budú môcť kompostéry vyzdvihnúť v priestoroch technických služieb v čase od 13.00 do 16.30 h. Pripomínam však, že ponuka sa netýka užívateľov záhradiek," priblížila hlavná koordinátorka projektu Beáta Valeková s tým, že od výdajného miesta si obyvatelia musia zabezpečiť vlastný odvoz.



Kompostéry sú určené len pre obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta, ktorí sú vlastníci nehnuteľnosti so záhradou a nestihli si ich prevziať v roku 2019. "Záujemcovia musia pri preberaní predložiť doklad totožnosti a dodržať všetky predpísané hygienické požiadavky v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom. Plastový kompostér bezplatne na obdobie piatich rokov dostane každá domácnosť,“ doplnila Valeková. Po uplynutí termínu sa kompostér stane vlastníctvom domácnosti.