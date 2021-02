Dolný Kubín 6. februára (TASR) – Mesto Dolný Kubín čaká už šiesty testovací víkend na ochorenie COVID-19. Dolnokubínčania budú môcť využiť ktorékoľvek z piatich odberných miest zriadených mestom a sedem súkromných mobilných odberných miest. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Podobne ako pri predošlom testovaní bude v sobotu možnosť absolvovať test od 8.00 do 18.00 h. "V súvislosti s návratom detí do škôl sme v našom meste vytvorili štyri špeciálne odberné miesta. Vznikli pri našich základných školách. Slúžiť budú na otestovanie rodičov detí prvého až štvrtého ročníka, všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov našich škôl. K týmto štyrom školám sú pričlenené aj materské školy, ktoré sa v okolí nachádzajú," uviedol primátor mesta Ján Prílepok.



Primátor zdôvodnil, že testovacie miestnosti radnica otvára najmä v súvislosti s pondelkovým (8. 2.) návratom detí do škôl. "Rodičia detí, zamestnanci škôl, prípadne ďalšia verejnosť sa budú môcť otestovať v našich odberných miestach počas soboty (6. 2.), v nedeľu (7. 2.) bude testovanie možné ešte v dolnokubínskej nemocnici. Tá nám vyšla v ústrety a otvára jedno odberné miesto v čase od 8.00 do 18.00 h," dodal.



Na verejný poriadok a dodržiavanie preventívnych opatrení bude opäť dohliadať mestská polícia.