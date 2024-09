Dolný Kubín čelí výpadku 400.000 eur z podielových daní

Dolný Kubín 25. septembra (TASR) - Do konca roka príde dolnokubínskej samospráve z podielových daní zhruba o 400.000 eur menej, ako bolo v plánovanom rozpočte. Upozornil na to primátor Ján Prílepok na sociálnej sieti s tým, že posledné štyri roky je čoraz ťažšie starať sa o mesto či obec.



"Aj tento rok sme mali naozaj zlú prognózu rozpočtu na rok 2024. Žiaľ, ani táto zlá prognóza sa nenaplní a mestám a obciam neprídu milióny eur, s ktorými počítali," vysvetlil Prílepok.



Primátor uviedol, že v meste zvládajú posledné roky len vďaka dobrému hospodáreniu a veľkému úsiliu pracovníkov na mestskom úrade, v zastupiteľstve, organizáciách, firmách, školách, škôlkach, ale aj vďaka množstvu obetavých ľudí medzi verejnosťou. "I keď nám prichádza do rozpočtu oveľa menej prostriedkov, stále postupne znižujeme zadlženosť, podporujeme šport a kultúru. Tiež nepredávame, ale, naopak, nakupujeme majetok pre ďalší rozvoj," poznamenal.



Chýbajúce peniaze však podľa Prílepka veľmi spomaľujú opravu a zveľaďovanie majetku mesta. "Preto nevieme tak jednoducho odstrániť všetky chyby na cestách a chodníkoch," zdôvodnil.