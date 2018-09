Čelnú zrážku s Porsche Cayenne neprežil 57-ročný vodič

Pri dopravnej nehode utrpel vodič Škody Fabia ťažké zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol.

Dolný Kubín 30. septembra (TASR) – Pri čelnej zrážke Porsche Cayenne a Škody Fabia v nedeľu na ceste I/59 v katastri mesta Dolný Kubín utrpel 57-ročný vodič škodovky z okresu Dolný Kubín ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Na základe doteraz vykonaného šetrenia bolo podľa neho zistené, že 27-ročný Poliak viedol v smere od Dolného Kubína do Oravského Podzámku (okres Dolný Kubín) osobné auto Ferrari.



"Za ním viedol 42-ročný Poliak osobné auto Porsche Cayenne. Obe vozidlá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané. Následne vodič Porsche narazil do pred ním idúceho Ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Vodič Porsche sa už nestačil zaradiť do svojho jazdného pruhu a došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim osobným autom Škoda Fabia," uviedol Moravčík.



"Pri dopravnej nehode utrpel vodič Škody Fabia ťažké zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol. Ťažké zranenia utrpela jeho 50-ročná spolujazdkyňa a 21-ročný spolujazdec utrpel predbežne ľahké zranenia. Alkohol u vodičov vykonanými dychovými skúškami nezistili. U nebohého vodiča bude vykonaná pitva," dodal krajský policajný hovorca.



Doplnil, že policajti 42-ročnému vodičovi Porsche obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. "Hmotnú škodu predbežne vyčíslili na 35.500 eur. V súvislosti s tragickou dopravnou nehodou prebiehajú v súčasnosti rozsiahle úkony a opatrenia v zmysle Trestného poriadku."



"Polícia bude nekompromisná a využije všetky zákonné možnosti za účelom objasnenia tejto tragédie. Ďalšie okolnosti, príčiny, ako aj právna kvalifikácia tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania," uzavrel Moravčík.