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Dolný Kubín chce komplexne zrekonštruovať letný štadión
Projekt sa zameriava na zateplenie budovy, prístavbu a modernizáciu šatní, nový výťah a schodiská.
Autor TASR
Dolný Kubín 27. júla (TASR) - Mesto Dolný Kubín chce komplexne zrekonštruovať mestský letný štadión. Na pripravený projekt rekonštrukcie chce samospráva získať takmer päť miliónov eur z Fondu na podporu športu. Ako informoval primátor mesta Ján Prílepok na sociálnej sieti, projekt zahŕňa aj kompletnú výmenu zastaraných inžinierskych sietí a modernizáciu celkového vybavenia.
Projekt sa zameriava na zateplenie budovy, prístavbu a modernizáciu šatní, nový výťah a schodiská. „Súčasné zanedbané podkrovie prejde kompletnou premenou. Vznikne tu nové zázemie pre organizátorov, priestor na rozcvičovanie, zrekonštruovaný velín a zóna pre hostí,“ uviedol primátor s tým, že pribudne i nový vstupný objekt s bufetom, predajom lístkov a nové verejné toalety so sprchami.
V rámci projektu plánuje samospráva upraviť atletické priestory, pribudnúť má nová tribúna pri atletickom sektore a nové bezbariérové šatne pre atlétov. Na hlavnej tribúne plánuje vymeniť časť sedačiek a predprípravu na umelé osvetlenie. Komplexnou rekonštrukciou má prejsť aj vybavenie priestorov pre vzpieračov. „Zrekonštruujú sa všetky spevnené plochy a chodníky. Zavádzame tiež fotovoltiku a dôležité vodozádržné opatrenia,“ spresnil Prílepok.
Dodal, že v rámci bezpečnosti má pribudnúť nové oplotenie, zábradlie okolo ihriska, komplexný kamerový systém, moderná výsledková tabuľa a digitálne samoobslužné vstupy do štadióna pre pohodlný vstup športovcov aj verejnosti.
Aby mohlo mesto požiadať o dotáciu, musí najskôr transparentne vysúťažiť dodávateľa. „Práce v tomto rozsahu sa začnú len v prípade, že dotáciu reálne získame, nezaťažíme tak mesto žiadnym obrovským úverom,“ podotkol primátor.
Projekt sa zameriava na zateplenie budovy, prístavbu a modernizáciu šatní, nový výťah a schodiská. „Súčasné zanedbané podkrovie prejde kompletnou premenou. Vznikne tu nové zázemie pre organizátorov, priestor na rozcvičovanie, zrekonštruovaný velín a zóna pre hostí,“ uviedol primátor s tým, že pribudne i nový vstupný objekt s bufetom, predajom lístkov a nové verejné toalety so sprchami.
V rámci projektu plánuje samospráva upraviť atletické priestory, pribudnúť má nová tribúna pri atletickom sektore a nové bezbariérové šatne pre atlétov. Na hlavnej tribúne plánuje vymeniť časť sedačiek a predprípravu na umelé osvetlenie. Komplexnou rekonštrukciou má prejsť aj vybavenie priestorov pre vzpieračov. „Zrekonštruujú sa všetky spevnené plochy a chodníky. Zavádzame tiež fotovoltiku a dôležité vodozádržné opatrenia,“ spresnil Prílepok.
Dodal, že v rámci bezpečnosti má pribudnúť nové oplotenie, zábradlie okolo ihriska, komplexný kamerový systém, moderná výsledková tabuľa a digitálne samoobslužné vstupy do štadióna pre pohodlný vstup športovcov aj verejnosti.
Aby mohlo mesto požiadať o dotáciu, musí najskôr transparentne vysúťažiť dodávateľa. „Práce v tomto rozsahu sa začnú len v prípade, že dotáciu reálne získame, nezaťažíme tak mesto žiadnym obrovským úverom,“ podotkol primátor.