Dolný Kubín daroval nemocnici peniaze na mobilný dezinfekčný prístroj

Dolný Kubín 8. decembra (TASR) - Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou (DNsP) venovalo mesto Dolný Kubín finančný dar na zakúpenie mobilnej dezinfekčnej jednotky. TASR o tom v utorok informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



"Personál nemocnice v posledných mesiacoch vynakladá veľké úsilie na zvládnutie vážnej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Mestské zastupiteľstvo sa ich preto rozhodlo podporiť a poskytnúť prostriedky na zakúpenie mobilnej dezinfekčnej jednotky," povedal primátor mesta Ján Prílepok.



Podobný prístroj už v nemocnici používali v uplynulom období. Slúži na dezinfekciu miestností a priestorov, kde sa zdržiavajú pacienti i zdravotnícky personál. Výhodou stroja je, že sa do neho nalieva dezinfekčný roztok, ktorý je vyrobený len z octu a soli. "Počas procesu dezinfekcie sa môžu ľudia okolo neho pohybovať. Dokonca je ho možné používať aj počas prevádzky, keď ľudia vstupujú do nemocnice. Nie je to škodlivé na oči ani na dýchacie cesty. Dezinfekcia, ktorú nalievame do prístroja, je v hodnote niekoľkých centov. Nemocnici sa to vráti aj finančne, keďže dezinfekciu si sami vyrábame," vysvetlila námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť v DNsP Alena Dudášová.



Finančný dar vo výške 2268 eur na kúpu prístroja odsúhlasili dolnokubínski mestskí poslanci na ostatnom rokovaní.