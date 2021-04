Dobehnúť učivo pomôžu deťom v Dolnom Kubíne v rámci vyučovania

Dolný Kubín 21. apríla (TASR) – Do ôsmeho a deviateho ročníka v Základnej škole Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne sa tento týždeň po niekoľkomesačnej pandemickej prestávke vrátili všetci žiaci. Riaditeľka Mária Studeničová pre TASR uviedla, že deti sa do školy tešili, kontakt s rovesníkmi im chýbal. Zameškané učivo im chcú pomôcť dobehnúť.



"Žiaci momentálne fungujú na základe adaptačného rozvrhu. Chystajú sa na prijímacie pohovory na stredné školy, takže majú v rozvrhu dosť slovenčiny a matematiky. Keď nabehneme na normálny rozvrh, v rámci výchov budú mať precvičovanie, lebo im to chýba. Veríme, že čoskoro nastúpia do školy aj mladšie ročníky druhého stupňa," povedala riaditeľka.



Pedagógovia sa podľa Studeničovej momentálne veľa venujú aj učeniu v exteriéri.



Základná škola Petra Škrabáka je dlhodobo zameraná na regionálnu a environmentálnu výchovu. Aktuálne pracujú na projekte Poklady zo starej záhrady. "Začalo sa to projektom Sadovo, kde sme mapovali staré lokálne odrody stromov. Zistili sme, že máme v Dolnom Kubíne sady, ktoré vysadili v 50. rokoch minulého storočia a sú funkčné, akurát zostarli. Zmladili sme ich a v rámci projektu robíme ovocinársku osvetu," priblížila Studeničová. Ako dodala, deti chcú učiť techniku vrúbľovania.