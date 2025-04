Dolný Kubín 29. apríla (TASR) - Dolný Kubín dosiahol historicky najnižšiu úroveň zadlženosti 9,61 percenta. Kým v roku 2010 predstavovala zadlženosť mesta až 49,66 percenta, na konci roka 2024 klesla na historické minimum. Ako TASR informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína, ide o najnižšiu úroveň zadlženia mesta za sledované obdobie od roku 2010.



„Zníženie zadlženosti Dolného Kubína pod desať percent vnímame ako výsledok dlhoročnej zodpovednej finančnej politiky mesta. V čase, keď samosprávy čelia výraznému poklesu príjmov zo strany štátu, je to naozaj veľký úspech. Znamená to, že napriek obmedzeným zdrojom dokážeme zabezpečovať chod mesta, zveľaďovať verejný priestor, pripravovať nové projekty a zároveň si plniť aj naše záväzky z minulosti,“ uviedol primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok.



Zadlženosť sa podľa samosprávy štandardne vypočítava ako pomer nesplatenej istiny úverov k bežným príjmom rozpočtu za predchádzajúci rozpočtový rok. „Tento ukazovateľ je dôležitým meradlom finančnej stability samospráv, keďže vyjadruje ich schopnosť splácať záväzky v porovnaní s príjmami. Vyjadrenie zadlženosti v percentách vo vzťahu k príjmom zároveň zohľadňuje aj infláciu a reálnu hodnotu peňazí, to znamená, že aj keď sa mení hodnota peňazí v čase, tento ukazovateľ ostáva porovnateľný a odzrkadľuje reálnu záťaž pre mestský rozpočet,“ priblížil Buzna.



Podľa neho sa okrem evidovanej zadlženosti mestu v minulom roku podarilo navyše splatiť úvery a úroky v hodnote takmer 500.000 eur. „Nad rámec sledovaných údajov treba doplniť, že v roku 2024 bol splácaný aj úver vo výške 399.000 eur súvisiaci s výstavbou mestského akvaparku. Zároveň mesto pokračovalo aj v pravidelnom splácaní úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 86.507 eur, ktorý spláca už od roku 2001,“ spresnil.



„Zníženou zadlženosťou si takmer vytvárame priestor pre získavanie externých zdrojov, najmä v rámci spolufinancovania projektov z fondov EÚ, ktoré predstavujú kľúčový nástroj rozvoja miest a obcí v najbližších rokoch,“ doplnil primátor.