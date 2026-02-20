< sekcia Regióny
Dolný Kubín dotačne podporí 34 projektov a 30 organizácií
Na dotácie má radnica vyčlenenú celkovú sumu vo výške 101.000 eur, v priebehu roka môže udeliť dotácie aj primátor zo svojej približne desaťtisícovej rezervy.
Autor TASR
Dolný Kubín 20. februára (TASR) - Dolnokubínski mestskí poslanci rozhodli na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva o rozdelení dotačných finančných prostriedkov na činnosť pre 30 združení a 34 projektov. Ako informoval Martin Buzna z kancelárie primátora, poslanci na návrh odborných komisií rozdelili približne 90.000 eur.
Na dotácie má radnica vyčlenenú celkovú sumu vo výške 101.000 eur, v priebehu roka môže udeliť dotácie aj primátor zo svojej približne desaťtisícovej rezervy. Do konca minulého roka mohli organizácie žiadať o finančnú podporu elektronicky, pričom túto možnosť využilo viac ako 80 žiadateľov.
Na činnosť organizácií so sídlom v Dolnom Kubíne bolo rozdelených viac ako 61.000 eur, z toho na športovú činnosť klubov smerovalo vyše 50.000 eur. „Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo najvyššou sumou podporiť Mestský hokejový klub Dolný Kubín, ktorý získa 19.825 eur, Florbalový klub Žatva 90 s podporou takmer 5800 eur a SPDK - Sport Pleasure Dolný Kubín, ktorému bude pridelených 4600 eur,“ uviedol vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne Michal Švento.
Príslušné komisie navrhli schváliť dotácie 25 projektom v oblastiach športu, kultúry a voľného času detí a mládeže. „V oblasti kultúry získali najvyššiu podporu medzinárodná súťaž Talenty pre Európu a komunitný festival Medze, ktorým bolo pridelených po 2000 eur. Suma 1844 eur je určená na 13. ročník medzinárodného festivalu Kubínsky organový festival a 1500 eur poputuje na tradičné podujatie Kubínska hudobná jeseň,“ priblížil Švento.
Doplnil, že v rámci programu Šanca pre všetkých bolo v oblasti sociálnych vecí podporených deväť projektov v celkovej sume takmer 5000 eur.
