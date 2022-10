Dolný Kubín 19. októbra (TASR) – Mesto Dolný Kubín hľadá projektanta na novú cyklotrasu. Viesť by mala z centra mesta po nábreží rieky Oravy, cez Záskalie na Mokraď. Termín na predkladanie ponúk je do štvrtka 27. októbra. Uviedla to prednostka Mestského úradu v Dolnom Kubíne Andrea Barienčíková.



Ako dodala, cyklotrasa by mala merať približne dva kilometre. Jej súčasťou sú aj dva rozšírené mosty široké štyri metre pre cyklistov a chodcov.



Mestu trvali práce na projekte pre územné rozhodnutie a získanie všetkých potrebných povolení na zrealizovanie novej cyklotrasy dva roky. "Jedným z dôvodov bolo aj to, že trať bude prechádzať v blízkosti rieky Orava, kde sa nachádza chránené územie Natura 2000," ozrejmila prednostka mestského úradu.



Bližšie informácie záujemcovia nájdu na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a na stránke mesta Dolný Kubín.