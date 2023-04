Dolný Kubín hospodáril v roku 2022 s rozpočtom vyše 21 miliónov eur

Dolný Kubín 23. apríla (TASR) – Dolnokubínska samospráva hospodárila v roku 2022 s rozpočtom viac ako 21 miliónov eur. Mesto a jeho spoločnosti preinvestovali viac ako päť miliónov eur a samospráva ukončila minulý rok s prebytkom viac ako 1,8 milióna eur. Po schválení záverečného účtu mesta poslancami mestského zastupiteľstva o tom TASR informoval Martin Buzna z kancelárie dolnokubínskeho primátora.



"Z prebytku chceme využiť 1,6 milióna eur na rôzne investičné akcie. Zvyšnú časť 250.000 eur si ešte chceme ponechať ako rezervu, ktorá by v prípade zhoršenia ekonomickej situácie mesta mohla byť zábezpekou na splácanie úverov v roku 2024," povedal dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



Podľa viceprimátora mesta Matúša Lakoštíka išla významná časť investícií z rozpočtu mesta do športovísk. "Na letnom štadióne sme investovali do výstavby atletického oválu a priľahlých sektorov či zavlažovania trávnika. Nakúpili sme novú techniku, ako napríklad multifunkčný traktor. Tiež sme investovali do zimného štadióna, kde sa obnovilo chladiace zariadenie, osvetlenie a ozvučenie. Táto investícia bola vo výške 1,11 milióna eur," konkretizoval.



Do opravy miestnych komunikácií, chodníkov a ciest investovalo mesto približne 260.000 eur. "Opravovali sa výtlky, prípadne sa preasfaltovali väčšie povrchy. Radnica sa zamerala aj na prípravu projektových dokumentácií, štúdií či auditov, do čoho investovala takmer 122.000 eur," uviedol Buzna.



Viceprimátor doplnil, že mestská spoločnosť Tehos preinvestovala do modernizácie teplovodov na sídlisku Veľký Bysterec 1,9 milióna eur a spoločnosť AquaRelax vybudovala za pol milióna eur nový vonkajší bazén. Na viacerých projektoch v roku 2022 spolupracovali Dolnokubínčania, ktorí sa zapojili do rôznych výziev vypísaných súkromnými spoločnosťami. "Môžem spomenúť výstavbu K-parku na Brezovci alebo pumptrackového areálu na Bysterci na Okružnej ulici," pripomenul Lakoštík.