Dolný Kubín hostí historicky prvé majstrovstvá sveta žien v parahokeji

Dolný Kubín 13. marca (TASR) - Mesto Dolný Kubín sa zapíše do histórie parahokeja ako dejisko vôbec prvých majstrovstiev sveta žien. Turnaj sa uskutoční od 26. do 31. augusta na miestnom zimnom štadióne, kde sa predstaví šesť tímov - Austrália, Kanada, USA, Veľká Británia, Nórsko a medzinárodný výber Team World. Podujatie organizuje Slovenský paralympijský výbor v spolupráci s mestom Dolný Kubín a ďalšími partnermi. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.



Primátor Dolného Kubína Ján Prílepok uviedol, že tento moment považuje mesto za ocenenie práce, ktorú spolu s ich partnermi a organizáciami odviedli, aj v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom a Slovenským olympijským a športovým výborom. "V posledných rokoch sme mali česť spoluorganizovať množstvo významných podujatí pre hendikepovaných športovcov. Tieto majstrovstvá sveta budú symbolickou čerešničkou na torte a zároveň odmenou za naše doterajšie úsilie," dodal primátor.



Dolný Kubín je dlhodobo centrom paralympijského športu na Slovensku, zároveň je domovom slovenskej parahokejovej reprezentácie a tímu florbalistov na elektrických vozíkoch, ktorí v meste už niekoľko rokov trénujú a pripravujú sa na medzinárodné súťaže.



Generálny manažér slovenskej parahokejovej reprezentácie Miroslav Dráb verí, že majstrovstvá pomôžu rozvoju ženského parahokeja na Slovensku. "Máme aktuálne dve hráčky v reprezentácii, no intenzívne pracujeme na tom, aby sme pritiahli viac slovenských žien k tomuto náročnému, ale fascinujúcemu športu. Tento historický turnaj je pre nás veľkou motiváciou a príležitosťou ukázať, že aj ženy majú v parahokeji svoje miesto," ozrejmil Dráb.