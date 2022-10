K domu smútku v Dolnom Kubíne ľudí zadarmo odvezie špeciálny autobus

Dolný Kubín 28. októbra (TASR) – Cestujúcich mestskou autobusovou dopravou (MAD) v Dolnom Kubíne bude k domu smútku na najväčšom cintoríne v meste voziť špeciálny autobus. Premávať bude v sobotu (29. 10.), nedeľu (30. 10.) a v utorok (1. 11.). Bude zadarmo, rovnako ako všetky ďalšie linky v meste. Povedal to vedúci odboru dopravy na meste Miroslav Kosmeľ.



Bezplatnú MAD počas Dušičiek mesto zabezpečilo z výnosu z parkovného. Chce tak zabrániť preťaženiu dopravy a zároveň vyjsť v ústrety starším občanom v končiacom sa Mesiaci úcty k starším.



"Ľudia by mali zvážiť, či radšej na návštevu cintorínov nevyužijú MHD. Vyhnú sa tak komplikáciám s parkovaním na cintoríne. Vzhľadom na očakávaný veľký počet návštevníkov na osobných motorových vozidlách prosíme všetkých vodičov, aby predovšetkým pri parkovaní rešpektovali pokyny hliadok mestskej či dopravnej polície," upozornil Kosmeľ.



Počas sviatočného trojdnia pridajú okrem pravidelných liniek aj desať mimoriadnych spojov, ktoré pôjdu do Kňažej a na Nový cintorín. Radnica zároveň pre cestujúcich pripravila zoznam liniek, ktorými sa budú môcť prepraviť k vybraným cintorínom.