Dolný Kubín komplexne zrekonštruoval dom smútku na hlavnom cintoríne
Autor TASR
Dolný Kubín 1. marca (TASR) - Mesto Dolný Kubín komplexne zrekonštruovalo dom smútku na hlavnom cintoríne v mestskej časti Malý Bysterec. Obnova za viac ako 711.000 eur priniesla zníženie energetickej náročnosti budovy, modernizáciu interiéru, odstránenie bariér, statické zabezpečenie objektu a zachovala monumentálnu vitráž od maliarky Eleny Bellušovej na čelnej stene obradnej siene, ktorá patrí k najvýraznejším umeleckým prvkom stavby. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.
Cieľom mesta bolo vytvoriť dôstojný a bezpečný priestor na poslednú rozlúčku s blízkymi. „Som veľmi rád, že takmer desaťročné úsilie dolnokubínskej samosprávy, ešte aj našich predchodcov a všetkých ľudí, ktorí za tým stáli, sa podarilo zavŕšiť. To obdobie sa natiahlo z viacerých objektívnych dôvodov. Potrebné bolo zabezpečiť financovanie, projektovú dokumentáciu a všetky povoľovacie procesy,“ uviedol primátor Ján Prílepok s tým, že do projektu zapracovali aj opatrenia na zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie komfortu všetkých návštevníkov.
Pôvodná architektúra interiéru domu smútku z roku 1967 vytvorila priestor obradnej siene, ktorý stúpa nad katafalkom. „Pri rekonštrukcii sme tento charakter ešte podčiarkli odľahčením priestoru, použitím bielej farebnosti, vytvorením svetelného lúča zo svietidla a venovali sme sa aj spomienkovej stene so sviečkami,“ doplnila architektka Danica Turčanová z ateliéru Turčan, ktorý spracoval projektovú dokumentáciu rekonštrukcie.
Obnova zároveň odstránila dlhoročné nedostatky. V objekte chýbali verejné toalety, bezbariérový prístup aj zázemie pre správu pohrebísk, ktorá tu poskytuje služby obyvateľom. „Dnes je vstup do budovy bez schodov, upravený je aj priestor pred domom smútku a v letných mesiacoch je možné vstupnú stenu takmer úplne otvoriť a prepojiť interiér s nádvorím. Cieľom bolo objekt nielen technicky stabilizovať, ale aj zvýšiť jeho funkčnosť a komfort návštevníkov,“ ozrejmila vedúca odboru výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Jana Šaligová.
V jarných mesiacoch radnica plánuje dokončiť úpravy okolia domu smútku vrátane výmeny stĺpov verejného osvetlenia, úprav zelene, vývesných tabúľ a priestoru pre komunálny odpad tak, aby bol celý areál esteticky aj funkčne dotiahnutý.
