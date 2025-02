Dolný Kubín má najnižší úbytok obyvateľov za posledných desať rokov

Dolný Kubín 7. februára (TASR) - Mesto Dolný Kubín zaznamenalo v roku 2024 najviac skolaudovaných nových domov a bytov za posledných desať rokov, čo potvrdzuje záujem o bývanie v Dolnom Kubíne. Tento trend prispel aj k najnižšiemu úbytku obyvateľov za posledné desaťročie. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.



Samospráva sa aktívne zameriava na rozvoj infraštruktúry, zlepšenie občianskej vybavenosti a podporu komunitného života, čo výrazne prispelo k celkovej spokojnosti obyvateľov. Ku koncu roka 2024 žilo v Dolnom Kubíne 17.444 obyvateľov. V súčasnosti má mesto približne rovnaký počet obyvateľov ako v roku 1996.



V roku 2024 sa v Dolnom Kubíne na trvalý pobyt prihlásilo rekordných 304 nových obyvateľov, čo je o 92 viac ako v roku 2023. Naopak, z mesta sa odhlásilo 349 ľudí, čo predstavuje nárast o jedného oproti predchádzajúcemu roku.



"Aj keď s klesajúcim počtom obyvateľov zápasia takmer všetky mestá na Slovensku, v Dolnom Kubíne sa snažíme tento trend zastaviť a vytvárame podmienky, aby mesto mohlo opäť rásť," uviedol primátor mesta Ján Prílepok.



Trend poklesu počtu obyvateľov chce Dolný Kubín zastaviť aktívnou spoluprácou s investormi stavajúcimi nové byty, revitalizáciou vlastných nájomných bytov a tiež participáciou na pozemkových úpravách, vďaka ktorým vzniknú nové lokality so stavebnými pozemkami. Dôležitým nástrojom je aj poskytovanie benefitov pre obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta, napríklad vo forme zliav v mestských zariadeniach.



V Dolnom Kubíne v posledných rokoch reálne pribudlo alebo je momentálne vo výstavbe viac ako 200 bytov a ďalších 150 sa pripravuje. Za predchádzajúci rok 2024 pribudlo v Dolnom Kubíne dokopy 105 bytov a rodinných domov. Situáciu s rodinnými domami by mohli zlepšiť prebiehajúce pozemkové úpravy na Malom Bysterci a v Kňažej, ktoré by už budúci rok mohli priniesť 250 až 300 pozemkov.



"Optimálnym dlhodobým cieľom pre naše mesto, ale aj celý región je dosiahnuť počet obyvateľov na úrovni 20.000 až 22.000. Tento počet obyvateľov by mal zabezpečiť, že nielen mesto, ale aj celý náš región sa bude ďalej rozvíjať a budú prístupné aj dôležité služby rôzneho nadstavbového typu. Aj takýmto spôsobom sa nám podarí v meste udržať kvalitné školy, zdravotníctvo a ďalšie inštitúcie," doplnil Prílepok.