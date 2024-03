Na snímke prvá haptická mapa mesta Dolný Kubín v pondelok 4. marca 2024. Foto: TASR Miroslava Mlynárová

Dolný Kubín 4. marca (TASR) - Dolný Kubín má prvú haptickú mapu centra mesta pre nevidiacich. Vytvorili ju odborníci z Masarykovej univerzity v Brne. Podľa primátora Jána Prílepka je medzi slovenskými mestami pravdepodobne unikátom.vysvetlil Prílepok.Prvky obsiahnuté v takýchto mapách sú z dôvodu prehľadnosti oproti štandardným značne zjednodušené. Prvýkrát sa s nimi stretli na českom portáli.dodal Prílepok.Prvý náklad máp je v počte 50 kusov. Cieľom je mať ich nielen v športoviskách, ale napríklad aj v knižnici, v galérii, v múzeu, v reštauráciách či v ubytovacích zariadeniach. Mapa je vytlačená v kombinácii vizuálnej vrstvy s hmatovou vo formáte A3 na braillovom papieri v mierke 1:12.500.Prvý kus haptickej mapy si vyskúšal aj nevidiaci lyžiar a Dolnokubínčan Marek Kubačka. Podľa neho je to veľmi dobrá myšlienka. "Je to veľmi prijateľne spracovaná mapa. Páči sa mi, že v každom mieste, kde je hapticky znázornená časť mesta, či je to park alebo námestie, je aj braillový popisok, o čo ide," skonštatoval Kubačka.