Dolný Kubín mal ku koncu uplynulého roka necelých 18.000 obyvateľov

Dolný Kubín 19. januára (TASR) - Počet obyvateľov Dolného Kubína vlani medziročne mierne klesol. K 31. decembru žilo v meste 17.882 ľudí, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 189 ľudí menej. Pre TASR to uviedol Martin Buzna z kancelárie vedenia mesta.



Minulý rok sa narodilo 179 malých Dolnokubínčanov, z toho bolo 84 chlapcov a 95 dievčat. V dolnokubínskej nemocnici sa celkovo narodilo takmer 700 detí. "V rebríčku najobľúbenejších dievčenských mien dominovali Adela, Karolína, Ester, Mária a Nina. Z netradičných mien pri dievčatách to boli napríklad Margot, Zaira, Zara, Thea, Aiche. Chlapcom zas dávali najčastejšie mená Adam, Jakub, Marek, Matej, Michal a Samuel. Z netradičných mien to boli napríklad Ali, Bronson, Edgar, Malcom, Simon," vymenoval Buzna.



V roku 2021 zomrelo 218 obyvateľov mesta. Najviac ľudí umrelo v marci. Do mesta sa prisťahovalo 154 a odsťahovalo sa 304 obyvateľov. Sobáš uzavrelo 127 párov.



Vzhľadom na klesajúci počet obyvateľov mesta sa radnica rozhodla nadviazať na projekt Čo je doma, to sa počíta, ktorý robili minulý rok počas sčítania obyvateľov. Do sčítania sa vtedy zapojilo viac ako 90 percent Dolnokubínčanov. V pokračovaní kampane by sa podľa primátora Jána Prílepka chceli teraz zamerať na nemalý počet ľudí, ktorí žijú v meste, ale nemajú tam trvalý pobyt.



Primátor zdôraznil, že v meste žije dlhodobo výrazne viac ľudí, ako tam má oficiálne trvalý pobyt. To súvisí aj s financovaním samosprávy. "Pretože práve údaj o počte obyvateľov je rozhodujúci pri prerozdeľovaní podielových daní pre jednotlivé mesta a obce," povedal.