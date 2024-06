Dolný Kubín bojuje s takzvanou odpadovou turistikou

Dolný Kubín 18. júna (TASR) - Dolný Kubín bojuje s tzv. odpadovou turistikou, týka sa aj odstavných plôch popri hlavnej ceste. Odpad tam vyvážajú najmä obyvatelia z okolitých obcí, tiež rôzne firmy. Mestská polícia preto v problematických lokalitách namontovala kamery. Pre TASR to v utorok potvrdil dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



"Odstavné plochy popri hlavnej ceste nepatria mestu, no záleží nám na tom, aký dojem vyvolávajú. Preto sme sa rozhodli Slovenskej správe ciest pomôcť pri hľadaní riešenia tohto problému. Inštalovali sme kamerový systém pri parkovacom priestore, kde sa rôzni ľudia či firmy dlhodobo zbavovali odpadu," vysvetlil primátor.



Previnilcov v mnohých prípadoch mestská polícia odhalila a pokutovala. Prílepok podotkol, že na odstavnej ploche osadili novú nádobu so špeciálnym uzáverom a s menšími otvormi. Tie umožňujú, aby sa do nich vhadzoval drobný odpad, na ktorý sú určené. Pôvodne tam bola 1000-litrová nádoba so štandardným otváraním, no deň po jej vysypaní už bola zaplnená odpadom.



"Išlo o odpadovú turistiku motivovanú tým, že obyvateľ nemá vo svojom bydlisku kapacitu na to, aby sa zbavil svojho odpadu," dodal Prílepok. Upozornil, že čoraz častejšie prichádzajú rôzne automobily aj k bytovým domom v Dolnom Kubíne a zbavujú sa tam väčšieho alebo menšieho množstva odpadu.