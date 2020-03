Dolný Kubín zakázal hromadné podujatia

Záchranári pracujú v stane, ktorý bol zriadený pred nemocnicou v Cremone v severnom Taliansku. Foto: TASR/AP

Dolný Kubín 10. marca (TASR) – Dolnokubínska samospráva dnes vydala plošný zákaz organizovať hromadné športové, kultúrne a spoločenské podujatia v meste. Okrem toho do 24. marca uzatvára zimný i letný štadión a aj akvapark. Dôvodom je ochrana obyvateľov v súvislosti s možnou hrozbou nákazy novým koronavírusom. Po utorkovom zasadnutí krízového štábu mesta o tom TASR informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.ubezpečil primátor Ján Prílepok.Pre verejnosť sú do konca marca zrušené všetky podujatia v mestskom kultúrnom stredisku (MsKS). Zamestnanci MsKS aktuálne pracujú na preložení všetkých podujatí, ktoré sa mali konať v tomto období. Vstupné sa bude ľuďom vyplácať až po 1. apríli 2020.Mesto zároveň s okamžitou platnosťou pristúpilo k dočasnému zatvoreniu denného centra pre seniorov na ulici Obrancov mieru a v Kňažej. Taktiež v zariadení opatrovateľskej služby platí dočasný zákaz návštev.doplnil Buzna.Magistrát od stredy obmedzí pohyb ľudí na mestskom úrade. Pri vstupe do novej budovy zriadia dočasnú kanceláriu prvého kontaktu, kde si obyvatelia vybavia základnú agendu. Radnica žiada obyvateľov, aby na vybavenie svojej požiadavky na mestskom úrade uprednostnili telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu pred osobnou.Vedenie mesta sa rozhodlo zatiaľ nepristúpiť k prerušeniu výučby v základných, materských a základných umeleckých školách, ktorých je zriaďovateľom.ozrejmildolnokubínsky primátor.