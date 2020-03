Mestský úrad v Dolnom Kubíne je na dva dni zatvorený pre verejnosť

Dolný Kubín 16. marca (TASR) – Mestský úrad v Dolnom Kubíne je od pondelka (16. 3.) do utorka (17. 3.) zatvorený pre verejnosť. Týka sa to aj matričného a stavebného úradu. Mesto o tom rozhodlo v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu v krajine.



"Je pre nás dôležité, aby sa obyvatelia mesta cítili na mestskom úrade bezpečne. V súvislosti so zavedenými opatreniami sme na zamedzenie šírenia nového koronavírusu boli nútení z technických príčin zatvoriť mestský úrad na dva dni," povedal primátor mesta Ján Prílepok.



Otázky môžu obyvatelia smerovať na telefónne číslo 0915 049 407 v čase od 7.30 do 15.30 h. Zamestnanci dolnokubínskej radnice budú služby obyvateľom poskytovať od stredy 18. marca prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie. "Zoznam emailových adries a telefónov na zamestnancov je k dispozícii na internetovej stránke mesta. Občania, ktorí nevyužívajú elektronickú komunikáciu, môžu svoje žiadosti poslať poštou. Všetky potrebné tlačivá nájdu na stránke mesta," vysvetlila prednostka mestského úradu Andrea Barienčíková.



V krízovom režime funguje aj matričný úrad, ktorý sídli v novej budove mestského úradu. Rodné listy sa novorodencom momentálne nebudú vydávať. "Nie je to však problém, keďže dieťa je ešte 60 dní po narodení kryté zdravotnou poisťovňou matky. V prípade sobášov si budú musieť snúbenci počkať. Sobášne obrady sa nebudú vykonávať do konca marca. Oznámenie o úmrtí príbuzného na matrike vybavia obyvatelia od stredy (18. 3.)," ozrejmila Barienčíková.



Mestský úrad bude od stredy fungovať v čase od 7.30 do 12.00 h. Príslušníci mestskej polície budú dočasne regulovať vstup do novej budovy úradu. O ďalšom postupe bude radnica informovať na internetovej stránke mesta a sociálnych sieťach.



Mesto tiež vyzýva ľudí, aby v záujme ochrany zdravia nevstupovali do vozidiel mestskej hromadnej dopravy, obchodov či budov bez použitia rúška, šálu alebo šatky. Odporúča sa používať aj rukavice. Aktuálne sa samospráva pripravuje na fungovanie úradu v krízovom režime tak, aby boli zabezpečené nevyhnutné služby pre obyvateľov.