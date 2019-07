Dolný Kubín minie na opravy ciest a chodníkov vyše 600.000 eur

Každý rok mesto vytypuje niekoľko úsekov ciest a chodníkov, ktoré sú v zlom stave a prostredníctvom vysúťaženej firmy uskutoční súvislú obnovu povrchov.

Dolný Kubín 27. júla (TASR) – Opravy ciest a chodníkov v Dolnom Kubíne budú stáť viac ako 600.000 eur. Počas celého roka sú v meste naplánované celoplošné opravy miestnych komunikácií, väčšie obnovy chodníkov, schodov a výtlkov, či rekonštrukcie komunikácií vrátane opravy podkladov.



Podľa dolnokubínskeho primátora Jána Prílepka niektoré z chodníkov v meste neboli opravované 30 a viac rokov, preto potrebujú komplexnú výmenu celého povrchu. Keďže poškodenia ciest tento rok opravujú vo väčšom výreze a špeciálnou technológiou, ich životnosť by mala byť trvácnejšia. „Väčšinu týchto technológií nie je možné získať vo volebnom roku, pretože vtedy sa asfaltujú takmer všetky mestá a obce. Spoločnosti to v tom čase väčšinou nestíhajú a ceny sú neporovnateľne vyššie. Preto sa najväčšie opravy komunikácií snažíme urobiť v prvom roku po voľbách,“ uviedol primátor.



Každý rok mesto vytypuje niekoľko úsekov ciest a chodníkov, ktoré sú v zlom stave a prostredníctvom vysúťaženej firmy uskutoční súvislú obnovu povrchov. Dôležité slovo pri rozhodovaní o investíciách do opravy mestských komunikácií majú poslanci.



Najväčší balík financií smeruje do dvoch veľkých opráv ciest vrátane podkladov v celkovej výmere približne 3200 štvorcových metrov a v sume 260.500 eur. „Jedna z väčších opráv v meste pre tento rok sa týka ulice Športovcov v dĺžke 290 metrov. Najskôr ju musíme projekčne pripraviť, a potom by sme chceli celú ulicu komplexne zrekonštruovať od jej napojenia na ulicu Na Sihoti až po akvapark. Druhou veľkou investíciou je oprava Mokraďskej ulice, ktorá sa začne od štátnej cesty po križovatku s Priemyselnou ulicou v dĺžke 120 metrov," priblížil vedúci odboru dopravy na dolnokubínskej radnici Miroslav Kosmeľ s tým, že táto cesta je veľmi zaťažená, najmä kamiónovou dopravou.



Veľkú časť z finančného balíka ukroja aj celoplošné opravy miestnych komunikácií. Ide o šesť veľkých lokalít v celkovej výmere približne 5500 štvorcových metrov. „V mestskej časti Kňažia sme už zrekonštruovali komunikáciu na Vodárenskej ulici. Opravili sme tiež cestu na Kocmáli, na ulici Chočská a Záskalická, ďalej na ulici MDŽ a Generála Svobodu,“ načrtol Kosmeľ.



Okrem celoplošných rekonštrukcií ciest sú naplánované aj väčšie opravy chodníkov a výtlkov. Mestskí poslanci na ne z rozpočtu mesta vyčlenili 109.000 eur, z ktorých robotníci opravia plochu približne 3900 štvorcových metrov. „Opravy chodníkov budú realizované na Matúškovej ulici od bytového domu 1643 po parkovisko v dĺžke 140 metrov. Všetko sú to vlastne spojovacie chodníky k bytovým spoločenstvám. Rozsiahlu opravu chodníkov máme za sebou na ulici Nemocničná okolo športoviska, a tiež pod ulicou M. Hattalu,“ ozrejmil vedúci odboru dopravy.



Na sídlisku Bysterec aktuálne realizujú celoplošnú obnovu chodníka na Bystereckej ulici v dĺžke 290 metrov. Ide o chodník, ktorý je trasovaný popred historickú zvonicu, kde by radnica chcela opraviť aj jednotlivé krátke napojenia k bytovkám. "Ďalšia veľká oprava sa uskutočnila na Beňovolehotskej ulici v dĺžke 100 metrov,“ uviedol Kosmeľ. Doplnil, že v Kňažej budú celoplošne opravovať chodník na Mládežníckej ulici v dĺžke asi 70 metrov.



Renovácia čaká aj chodník na uliciach Šmidkeho a Martina Hamuljaka i chodníky v časti Na Sihoti. Chodník sa bude rekonštruovať aj na Mierovej ulici a ďalší dokončujú medzi bytovými domami 1949 a 1950 na Brezovci. Opravovať sa bude prístupová komunikácia na ulici Martina Hattalu za bytovými domami 2159 a 2160 i miestna komunikácia ku garážam na ulici Dukelských hrdinov.



Mesto naplánovalo aj opravy schodov. Tie bude realizovať na Chočskej, Dukelských hrdinov, Mierovej i Nemocničnej ulici. V rozpočte mesta je na tieto práce vyčlenených 30.000 eur.