Mrznúci dážď skomplikoval ľuďom v Dolnom Kubíne nástup do práce

Dolný Kubín 8. februára (TASR) – Mrznúci dážď padal v Dolnom Kubíne od nedeľňajšieho (7. 2.) večera a spôsobil kalamitu, ktorú v meste nezažili za posledné desaťročie. Informoval o tom primátor mesta Ján Prílepok.



Zamestnanci technických služieb sa podľa neho snažili už počas noci zabezpečovať prejazdnosť ciest a chodníkov. "Avšak mrznúci dážď padal na posypový materiál a vytváral súvislú ľadovú plochu. V skorých ranných hodinách dostalo naše posypové vozidlo šmyk pri údržbe chodníka na Ulici Ľudovíta Štúra. Prevrátilo sa dolu príkrym svahom na schodisku, ktoré vedie k detskému ihrisku. Našťastie nikto nebol zranený," uviedol dolnokubínsky primátor s tým, že vodiča ošetrili v dolnokubínskej nemocnici a bez vážnejších zranení je v domácej starostlivosti.



Výpadok spôsobil najväčšie problémy ráno pri odchode ľudí do práce. "Skomplikované to bolo aj dnešným otváraním základných, materských a umeleckých škôl. Zmobilizovali sme všetky sily v rámci technických služieb, mestského úradu, dokonca aj mestská polícia brala do vozidiel posypový materiál. Všetci sme vyrazili na najfrekventovanejšie miesta a snažili sa aj takto manuálne situáciu zlepšovať. Veľmi nám vyšli v ústrety aj zamestnanci škôl a škôlok, ktorí sa snažili dať do poriadku prístupové chodníky," podotkol dolnokubínsky primátor.



"Veľmi oceňujem, že okrem všetkých kapacít mesta a mestských firiem nám pomáhali s ranným odstraňovaním kalamity aj obyvatelia v okolí rodinných domov a bytoviek. V tejto chvíli máme hlásené väčšie množstvo pádov, sú tam už aj zranenia a zlomeniny. Pevne verím, že k vážnejšiemu zraneniu nedošlo," uzavrel Prílepok.